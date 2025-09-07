"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 06.09.2025

מומלצים -

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל עסק בטורקיה, ובציר הרשע החדש. הציר האיראני מתפוגג לאיטו ובשכונתינו זה כבר 1,350 שנה המאבק בין הסונים לשיעים לא מותיר שום חלל. ציר הרשע הסוני הכוונה לטורקיה סוריה וקטאר. מדינות האחים המוסלמים שהן אמנם שונות מציר הרשע הקודם איראן לבנון תימן . מדברים איתם , האמריקנים אוהבים אותם ואולי זו הסכנה. אנחנו נייחד את המסע שלנו הערב למדינה חשובה שבעצם מתהפכת לנגד עיינינו טורקיה. בעלת הבית בסוריה עם שאיפות מרחיקות לכת . מנהיגת האחים המוסלמים, עם שליט שלא עוצר בדרך לחלום שלו, מחזיק את אירופה במתח ומכשיר את הדור הבא לשנאת ישראל. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

אם תרצו סוג של מלחמה כבר קיימת בין ישראל לטורקיה על אדמת סוריה . הטורקים בעד נשיא סוריה ושלמות המדינה. ישראל מגינה כעל הדרוזים ורוצה את שטחי החיץ וכבר פוגעת באינטרסים טורקים .ארדואן חיכה 14 שנים למרד הסורי והצליח. בשכונה זה ברור אין סוריה ללט טורקיה סוריה היא בעצם מדינת בת שאפילו הדגל שלה הוא גם דגל טורקי.

וכל מי שזוכר את טורקיה של שנות השמונים והתשעים זוכר את החברה החילונית ובתי הקזינו והמלונות , כיום טורקיה עוברת תהליך של אסלמיזציה שמשנה את פניה , מורשת אתא טורק המייסד שניסה להפריד את האסלאם מהמדינה , נעלמת ובמקומה ארדואן בונה מדינה אסלאמית בדגם הערבי . למרות השינוים הללו יש כאלה בטורקיה שעבורם זה לא מספיק מהיר . הם רוצים מדינה אסלמית על סטרואידים

בנושא הזה התראיין מוסלמם אחמד מנהיג כורדי טורקי, עם נקודת מבט בקורתית על טורקיה והמהלכים שלה.

