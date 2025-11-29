"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 29.11.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר דינה ליסננסקי, חוקרת אסלאם פוליטי ואסלאם במערב, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, אהד מרלין, חוקר המזרח התיכון ומנהל ערוץ הטלגרם "מרלין מעדכן" והפובליציסט ד"ר גדי טאוב.

הפאנל ידון בהכרזה האמריקנית הדרמטית, אמנם חלקית, אך רצינית במטרתה, מגדירה את האחים המוסלמים כארגון טרור. טראמפ עשה את זה ובחר לא ללכת על הראש של טורקיה וקטאר ידידותיו. אך המסר ברור - את הארגון הכמעט סודי הזה אפשר לחוש בכל פינה במערב. ג'יהאד שקט ומתוחכם, שבנוי לחדור לדמוקרטיות. מערכת כלכלית מסועפת, שמחליפה שמות ובעלים בלי שאף אחד יקלוט את התמונה הגדולה.

מה השיטה שלהם? איך הם מצליחים להשתלט על טריטוריות וקהילות? איך הם מיישמים את השאיפה להשתלט על כל המוסלמים שאינם סרים למרותה של התנועה? מדובר בארגון רציני ביותר שכבר מכין את פעולת המילוט מהשריף טראמפ עם הכלי היקר ביותר שלהם. הסבלנות.

בתחנה השנייה של התוכנית, הפאנל ידון בשוודיה, שבעברה היתה מעצמה כלכלית של ייצור עצמי מפואר, מדיניות רווחה שהיתה מושא לקנאה בכל מדינות אירופה - עד שפתחה יותר מכול מדינה באירופה את שעריה בפני מהגרים מוסלמים. פליטי מלחמה ומהגרי עבודה מציפים את שוודיה, שהפכה לשיאנית של מעשים פליליים, לשיאים של אונס נשים. ההגירה הפכה את שוודיה למדינה שנמצאת במצב של מלחמה פנימית. ורק מעטים שם קולטים שהשלווה השוודית הפכה למרדף אחר פשיעה ואלימות.

בנושא זה יתארח יאיר אלסנר, שנולד וגדל בשבדיה ונלחם בשנאת ישראל והאנטישמיות בשבדיה המשתנה.

לסיום, הפאנל יעסוק בנפלאות הבינה המלאכותית. כנראה שלמהגר המוסלמי נמאס מהיחס שמקבלים המהגרים מהאירופאים, אפילו מההולנדים שידועים בנחמדותם. בסרטון דמיוני הוא מתאר איך יגיע רגע והגלגל יסתובב. ההולנדים יעזבו את מדינותיהם לאחר שיכבשו על ידי האסלאם ויהגרו למדינות המזרח התיכון. אז הם ירגישו את מה שהרגישו המהגרים אצלם בהולנד. גלגל הנקמה מתגלגל.

