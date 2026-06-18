"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 18.06.2026

התוכנית בקצרה:

התפנית של טראמפ: נשיא ארה"ב הפתיע את האזור עם הסכם הבנות חסר תקדים מול איראן, מה שנתפס בעולם הערבי כבגידה מוחלטת בהבטחות ובמדינות המפרץ.

נשיא ארה"ב הפתיע את האזור עם הסכם הבנות חסר תקדים מול איראן, מה שנתפס בעולם הערבי כבגידה מוחלטת בהבטחות ובמדינות המפרץ. החגיגות בטהרן: באיראן כבר חוגגים את "ניצחון מלחמת 39 הימים" ומסמנים את היעד הבא, בזמן שחיזבאללה מזהה הזדמנות וחוזר בכוח לדרום לבנון.

באיראן כבר חוגגים את "ניצחון מלחמת 39 הימים" ומסמנים את היעד הבא, בזמן שחיזבאללה מזהה הזדמנות וחוזר בכוח לדרום לבנון. תעשיית המיתוג וה-AI: מכונת התעמולה האיראנית השיקה תעשיית מיתוג ענפה של סרטים, ספרים ושירים, המציגים באמצעות בינה מלאכותית את המלחמה כמשחק כדורגל שבו ארה"ב חטפה "בעיטת בננה".

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צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען רשת, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי ובני סבטי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS).

תפנית של 180 מעלות: טראמפ רץ לזרועות האיראנים?

קשה מאוד לקרוא את כותרות העיתונים בימים האחרונים, אך זהו המצב החדש בשכונה המזרח-תיכונית. אחרי חודשים ארוכים של מלחמה קשה, נראה כי דונלד טראמפ "התהפך", סובב את הגב לבעלות בריתו המסורתיות ורץ לזרועותיה של הרפובליקה האסלאמית.

ההבטחות הגדולות והחלומות האזוריים התחלפו במה שנראה כרומן חדש עם האייתולות, המלווה במחמאות תבוסתניות מצד וושינגטון.

הפאנל יעסוק בשאלה המרכזית שמטלטלת את האזור: האם מדובר במצב זמני ולא יציב של הממשל שעוד עשוי להתהפך, או שמא העזרה שהבטיח טראמפ לעם האיראני הפכה סופית לחבל הצלה למשטר האייתולות? מומחי הפאנל יפתחו את מפת השכונה וינתחו את השפעותיה של תפנית זו על סעודיה, טורקיה ואיחוד האמירויות, שמביטות בדאגה על הניצחון השיעי.

הגב האיראני בלבנון: חיזבאללה מזהה הססנות ישראלית

בזמן שבטהרן מתחילים להפיץ את סיפורי הגבורה של "מלחמת 39 הימים", בכירי המשטר, וביניהם נכדו של חומייני, כבר מבהירים כי מדובר רק בצעד ראשון, וכי החלק המרכזי של הג'יהאד עוד לפניהם. הגב הגיאופוליטי החזק שאיראן קיבלה מהממשל האמריקאי מורגש היטב גם בגזרה הצפונית של ישראל.

מנפלאות התעמולה: הבינה המלאכותית בשירות טהרן

התפנית המדינית הציתה השבוע באיראן תעשיית מיתוג ולוחמה פסיכולוגית חסרת תקדים. מכונת התעמולה של משמרות המהפכה עובדת שעות נוספות ומייצרת מחזות, סרטים, ספרים ושירים המפארים את הניצחון הגדול על המערב.

החלק המרתק ביותר בקמפיין הנוכחי משלב את נפלאות ה-AI (בינה מלאכותית). התועמלנים האיראנים הפכו את הלחימה למשחק כדורגל דרמטי במסגרת המונדיאל, שבו נבחרת איראן מתמודדת מול נבחרת ארצות הברית. מי חטף את בעיטת הבננה הלא צפויה באותו משחק תעמולתי, ואיך זה משפיע על התודעה של הרחוב הערבי?

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