"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 09.08.2025

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים מסכמים שבוע: הערב (שבת) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

הפאנל עסק באפגניסטן, וציין 4 שנים לנסיגת הכוחות האמריקנים מהיהלום שבכיבושי ה"דוד סאם" לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר. המדינה השבטית וההררית שבעטה את האמריקנים אחרי 20 שנות שליטה, בנייה ואספקת נשק מובחר. הטאליבן כבר שולטים במדינה ומשליטים את חוקי השריעה, עוסקים בטרור ובהברחות כמיטב המסורת, ואפילו מרגישים מספיק נוח להזמין את האמריקנים לנופש ותיירות במדינה שממנה גורשו. טיול תרמילים לאפגניסטן, לא כולל חטיפה ואיסלום. בנושא הזה התארחה האנליסטית והפעילה הפוליטית האפגנית מרים ורדק, שנלחמת על זכויות הנשים במדינה בה הטליבאן הביאו את מעמד האישה לשפל שלא הכרנו כמותו. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

בנוסף דנו חברי הפאנל על המתרחש באפריקה. הידעתם שביבשת ישנה אחיזה מאוד חזקה של ארגוני הטרור דאעש ואל-קעידה? מדינות חלשות ומילציות עם נשק הן המתכון להשתלטות של ארגוני טרור על מדינות ושטחים נרחבים בצפון היבשת. בפינות האלה של העולם רוצחים וחוטפים נוצרים ועובדי אלילים ללא אבחנה בשם האסלאם. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה.

ועל הכורסא "חכיאת" עם גיל רון שמאע. סיפורי המעשיות עם הקפה והמדורה, גיל הרחיק איתנו אל מדבריות הסהרה בצפון אפריקה אל תרבות הטוארגים: שבטי הסהר כחולי הכאפיות. מה הסוד שלהם? מה אפשר ללמוד מתרבות עתיקה שהשתלבה בתוך האסלאם?

