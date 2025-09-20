"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 18.09.2025

מומלצים -

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים נכנסים לעומק המזרח התיכון: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, ויוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי.

בין היתר, עסק הפאנל במבצע הפלת המגדלים בעיר עזה. האם הרחבת הלחימה תביא לסיום המלחמה?יהיה חיסול מהדהד של חמאס? האם הסבל של העזתים יהפוך לקלף להחזרת החטופים? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

בנוסף, דנו בפאנל בוועידה הערבית בקטאר והשאלה, מה השיגה המדינה מוועידת הניחומים שקיבלה בעקבות המתקפה הישראלית על בכירי חמאס? האם זה בכלל עשה משהו כלפי ישראל? כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

איש אופוזיציה קטארי קיים ריאיון ראשון וייחודי לתקשורת ישראלית בתוכנית וסיפר מה קטאר מסתירה מעיני העולם וכמה מעט או יודעים על המדינה הקטנה והמסוכנת.

