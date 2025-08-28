"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 28.08.2025

מומלצים -

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי, ואורח מיוחד – מוסעב יוסף, הלא הוא "בן החמאס - הנסיך הירוק".

הנושא הראשון עליו דנו חברי הפאנל היה פלסטין . אבו מאזן רצה מדינה, ולאט לאט מקבל הפכה מהעולם . מה התועלת ברשות פלסטינית שנלחמת בישראל מצד אחד ומצד שני מאבדת את הלגיטימציה שלה ברחוב? מה גרם ריקבון? שחיתות? הרצון לכלותינו שלא נעלם? ערביי יהודה ושומרון יודעים עם מי יש להם עסק. כל זאת ועוד בתוכנית המלאה מעלה.

משם הערביסטים שאלו את השאלה למה מדינות ערב לא עוזרות לפלסטינים? איך קורה שנשיא מצרים סוגר להם את הגבול? הסעודי שונא אותם וכולם מתנערים מהם ולא רוצים שהם יגיעו לשטחם, ועזה נשארת לבדה. שנתיים של מלחמה הוכיחו שעזרה מבחוץ לא באמת מגיעה לפלסטינים . מה שנקרא כולם ברחו והם נשארו לבד.

