המספרים נחשפים: מה נשאר מהארסנל האסטרטגי של חיזבאללה?

בצל המערכה הצבאית שנפתחה היום (שני) מול חיזבאללה, מתפרסמים נתוני מכון "עלמא" המשרטטים את מצבת הנשק וסדר הכוחות העדכני של הארגון. הנתונים מציגים את היקפי הארסנל שנותר בידי חיזבאללה לאחר הפגיעות שספג, לצד פירוט מאמצי השיקום של יחידות העילית שלו.

מערך הרקטות והטילים

ארסנל הרקטות והטילים של חיזבאללה נאמד כיום בכ-25 אלף פריטים. רובו המכריע של המערך מבוסס על רקטות וטילים לטווח קצר (עד 80 ק"מ) ובינוני (עד 200 ק"מ). על פי הערכות מכון עלמא, יכולת השיגור הנוכחית של הארגון עומדת על עד עשרות רקטות וטילים ביממה.

במהלך המלחמה חל צמצום משמעותי במערך הטילאות האסטרטגי כתוצאה מפגיעות צה"ל. להערכת המכון, בידי הארגון נותרו מאות בודדות בלבד של טילים מתקדמים, בהם טילים מדויקים, טילי שיוט, ומערכות הגנה אווירית וחוף-ים.

כטב"מים

על פי נתוני המכון, מערך הכטב"מים מהווה נדבך מרכזי בבניין הכוח העתידי של חיזבאללה. נכון לעת הזו, ההערכה היא כי הארגון מחזיק בכאלף כטב"מים מתאבדים, לצד כמות לא ידועה של רחפנים.

סדר כוחות ופעילי טרור

מצבת כוח האדם של חיזבאללה מונה כיום: 40-50 אלף פעילים בשירות סדיר ו-30-50 אלף אנשי מילואים.

בליבת המערך ההתקפי הקרקעי ניצבת יחידת רדואן, שבה משקיע הארגון מאמצי שיקום ובניין כוח משמעותיים. היחידה מונה כיום כ-5,000 פעילים, המתחלקים לכ-3,000 לוחמים וכ-2,000 אנשי מערכי התמיכה, המנהלה והלוגיסטיקה.