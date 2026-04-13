בסמוך להורמוז: הבסיס התת-קרקעי באיראן שנפגע במלחמה

תמונות שבחן "הניו יורק טיימס" מראות כי בסיס "איגל 44", הממוקם באזור מרוחק בדרום איראן נפגעו בתקיפה אווירית עוד בחודש מרץ • נראה כי הנזק מהתקיפות שיתק את הגישה למסלול ההמראה ולכד כל מטוס שהיה בפנים

נטלי הוויט
בסיס חה"א התת-קרקעי, "איגל 44", בתמונות שנחשפו ע"י צבא איראן ב-2023Iranian Army via AP

תמונות לוויין מראות כי תקיפות אוויריות פגעו בבסיס חיל האוויר התת-קרקעי של צבא איראן, "איגל 44", הממוקם באזור הררי ומרוחק בדרום המדינה, סמוך לבנדר עבאס ולמצרי הורמוז, כך דווח היום (שני) ב"ניו יורק טיימס". התקיפות התרחשו בסוף מרץ, אך לא דווח עליהן קודם לכן.

לפי ה"טיימס", התמונות מציגות מכתשים בכניסות למנהרות של מחסות למטוסים ובסביבתן, המוסתרות מתחת לרכס הרים. נראה כי הנזק מהתקיפות שיתק את הגישה למסלול ההמראה, ולכד כל מטוס שהיה בפנים. גם מבנה הקשור לעבודות הבנייה המתמשכות בבסיס נהרס.

תמונות הלוויין מראות גם מספר תלוליות עפר קטנות או מכשולים דומים על מסלול ההמראה, שנראה כי הכוחות האיראניים הציבו כדי למנוע נחיתה של מטוסי אויב.

עוד צויין כי בעוד שבדרך כלל עוברי אורח מתעדים תקיפות על מתקנים צבאיים, במקרה זה נראה שרק לוויינים תיעדו את הנזק למתקן.

הבנייה של האתר התת־קרקעי, הממוקם במחוז הורמוזגאן, כ-100 מייל (161 ק"מ) מצפון למצר הורמוז, החלה באמצע 2013, והקמת מסלול ההמראה החלה שמונה שנים לאחר מכן. כלי תקשורת ממלכתיים באיראן פרסמו בשנת 2023 תיעוד שהראה מטוסי קרב וכטב"מים בבסיס התת-קרקעי.

