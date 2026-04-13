תמונות לוויין מראות כי תקיפות אוויריות פגעו בבסיס חיל האוויר התת-קרקעי של צבא איראן, "איגל 44", הממוקם באזור הררי ומרוחק בדרום המדינה, סמוך לבנדר עבאס ולמצרי הורמוז, כך דווח היום (שני) ב"ניו יורק טיימס". התקיפות התרחשו בסוף מרץ, אך לא דווח עליהן קודם לכן.

לפי ה"טיימס", התמונות מציגות מכתשים בכניסות למנהרות של מחסות למטוסים ובסביבתן, המוסתרות מתחת לרכס הרים. נראה כי הנזק מהתקיפות שיתק את הגישה למסלול ההמראה, ולכד כל מטוס שהיה בפנים. גם מבנה הקשור לעבודות הבנייה המתמשכות בבסיס נהרס.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

תמונות הלוויין מראות גם מספר תלוליות עפר קטנות או מכשולים דומים על מסלול ההמראה, שנראה כי הכוחות האיראניים הציבו כדי למנוע נחיתה של מטוסי אויב.

עוד צויין כי בעוד שבדרך כלל עוברי אורח מתעדים תקיפות על מתקנים צבאיים, במקרה זה נראה שרק לוויינים תיעדו את הנזק למתקן.

הבנייה של האתר התת־קרקעי, הממוקם במחוז הורמוזגאן, כ-100 מייל (161 ק"מ) מצפון למצר הורמוז, החלה באמצע 2013, והקמת מסלול ההמראה החלה שמונה שנים לאחר מכן. כלי תקשורת ממלכתיים באיראן פרסמו בשנת 2023 תיעוד שהראה מטוסי קרב וכטב"מים בבסיס התת-קרקעי.