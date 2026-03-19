מערכת המשפט האיראנית הודיעה היום (חמישי) כי הוציאה להורג שלושה צעירים, בהם המתאבק הצעיר בן ה‑19 סאלח מוחמדי, החשודים במעורבות ברצח שני שוטרים בעיר קום בינואר השנה.

מוחמדי הורשע יחד עם שני אחרים, מהדי גאסמי וסעיד דבודי, על פי הרשויות באיראן, בעקבות "אירועי האלימות" ב-8 בינואר 2026, שבמהלכם נרצחו השוטרים מוחמד גאסמי חמפאור ועבאס אסאדי.

סאלח מוחמדי נולד ב‑11 במרץ 2007, ובספטמבר 2024 זכה במדליית ארד בהיאבקות חופשית בתחרות שהתקיימה ברוסיה.

כזכור, הנשיא טראמפ התנגד נחרצות ובפומבי להוצאות להורג באיראן. בינואר האחרון הוא פרסם פוסט ברשת החברתית Truth Social שבו כתב: "אני מכבד מאוד את העובדה שההנהגה האיראנית ביטלה 800 הוצאות להורג בתלייה שהיו אמורות להתקיים אתמול. תודה!".