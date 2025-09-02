סדר חדש: מה הסיכוי להסדר אמיתי עם לבנון? | ברוך ידיד
אחרי כמעט שנתיים של מלחמה בכל החזיתות, האם ואיך תצליח ישראל למנף את ההצלחות בשדה הקרב גם להישגים מדיניים? • צפו בחלק השני של הפרויקט המיוחד
ברוך ידידפרשן לענייני ערבים
1 דקות קריאה
הפרק השני בפרויקט המיוחד של פרשננו ברוך ידיד "סדר חדש": אחרי כמעט שנתיים של מלחמה בכל החזיתות, האם ואיך תצליח ישראל למנף את ההצלחות בשדה הקרב גם להישגים מדיניים?
והפעם: מה הסיכוי להסדר אמיתי עם לבנון?
צפו בחלק הראשון של הפרויקט ששודר השבוע במהדורה המרכזית
