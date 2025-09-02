סדר חדש: מה הסיכוי להסדר אמיתי עם לבנון? | ברוך ידיד

אחרי כמעט שנתיים של מלחמה בכל החזיתות, האם ואיך תצליח ישראל למנף את ההצלחות בשדה הקרב גם להישגים מדיניים? • צפו בחלק השני של הפרויקט המיוחד

ברוך ידיד
ברוך ידיד ■ פרשן לענייני ערבים
1 דקות קריאה
סדר חדש - פרק 2: ההזדמנויות אחרי ההצלחות הצבאיות - האם יש סיכוי לשלום עם לבנון

הפרק השני בפרויקט המיוחד של פרשננו ברוך ידיד "סדר חדש": אחרי כמעט שנתיים של מלחמה בכל החזיתות, האם ואיך תצליח ישראל למנף את ההצלחות בשדה הקרב גם להישגים מדיניים? 

והפעם: מה הסיכוי להסדר אמיתי עם לבנון?

צפו בחלק הראשון של הפרויקט ששודר השבוע במהדורה המרכזית

