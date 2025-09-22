אל ג'וליאני מודה בקולו: "אנחנו חוששים מישראל"

מומלצים -

נשיא סוריה אחמד א-שרע התייחס היום (שני) למשא ומתן ואמר כי "ישראל לא צריכה לפחד מסוריה, מאחר שהיא מבצעת את ההתקפות במדינתנו". א-שרע אמר כי במידה וישנו חששות, יש לדון בהם באמצעות מתווכים אזוריים ובין-לאומיים, כמו ארצות הברית.

כאמור, נשיא סוריה התייחס לשיחות בין המדינות ואמר כי "השלב הראשון הוא הסכם ביטחוני שיחזיר את ישראל להסכם הפרדת הכוחות משנת 1974", וטען כי היא ישראל כרגע מתקדמת בשטחה "ועליה לחזור למיקומה הקודם". בהמשך, אמר א-שרע כי הוא הגיע לשלב מתקדם בשיחות, והוא מקווה כי "ריבונותה של סוריה תישמר".

לאחרונה הקבינט המצומצם התכנס כדי לדון בהסכם עם סוריה, הפערים בין הצדדים נוגעים בין היתר בסוגיית ביטחון הדרוזים-סורים באזור א-סווידא, וסוגיות ביטחוניות ישראליות נוספות. ראש הממשלה נתניהו אמר אז כי האפשרות שישראל תוותר על אזור החיץ בדרום סוריה היא "פשוט בדיחה".