האם יוניפי"ל יפורק? האו"ם יצביע על המשך פעילות הארגון

מועצת הביטחון של האו"ם תצביע היום (חמישי) על המשך פעילות יוניפי"ל בלבנון. ההצבעה תקבע האם הכוח יפסיק את פעילותו עד ה-31 בדצמבר 2026, ואז יחל בהליך פירוק מסודר, יסוג מלבנון, ויעביר סמכויות לממשלה בביירות.

נזכיר כי ב-11 באוגוסט דיווחנו לראשונה על האפשרות, כאשר בישראל ובארצות הברית מזהים הזדמנות להכריע בעניין מנדט הכוח בלבנון, כאשר ברקע הדברים גם חששות שהוא מסייע לחיזבאללה. על כן בארה"ב מאיימים שאם לא יהיה שינוי בפעילות יוניפ"יל, היא תדרוש לבטל אותו.

האפשרויות שנבחנות בשלב זה הן:

• ביטול הפעילות לחלוטין

• הארכת המנדט בשנה יחד עם שינויו

• הארכת המנדט בשנה ולאחר מכן פירוק הכוח

אפשר להגיד בוודאות שהכוח הזה, כפי שהכרנו אותו עד עכשיו, לא יהיה יותר ובינתיים נותר לחכות כאמור לגלות האם יבוטל לחלוטין או שאופן פעילותו ישתנה.

במקביל, נערכים בלבנון צעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו. משלחת אמריקנית הגיעה לאחרונה לביירות, שם נפגשה עם הנשיא ג'וזף עאון ובכירים נוספים. המשלחת כללה את השליח האמריקני המיוחד טום ברק, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, השליחה לשעבר מורגן אורטגוס והסנאטורית הדמוקרטית ג'ין שאהין. ראש המשלחת שאהין אמרה במסיבת עיתונאים כי "הייתה לנו פגישה פורייה מאוד עם נשיא לבנון, וחשוב לתמוך בהחלטה האמיצה לפרק את חיזבאללה מנשקו".