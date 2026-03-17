מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הנחה את כלל הדיפלומטים של ארצות הברית ברחבי העולם לפעול מול ממשלות זרות במטרה להגביר לחץ מיידי על איראן - כך עולה מתכתובת פנימית שהגיעה היום (שלישי) ל-ABC News.

ההנחיה, שהוגדרה כ"בקשת פעולה" תחת הכותרת "דאגה מוגברת לפעילות משמרות המהפכה האיראניות", נשלחה לכל השגרירויות והקונסוליות האמריקניות. במסגרתה נדרשו הדיפלומטים להעביר מסר ברור לממשלות הזרות: לפעול במהירות להפחתת היכולות של איראן ושל ארגונים הקשורים אליה לבצע תקיפות נגד מדינות ואזרחים.

לפי התכתובת, בוושינגטון מעריכים כי קיים "סיכון מוגבר להתקפה" מצד איראן ושלוחותיה. עוד צוין כי המסר צריך להיות מועבר "ברמה המתאימה ביותר" עד 20 במרץ, תוך דגש על דחיפות המצב.

הקו האמריקני מדגיש כי פעולה בינלאומית משותפת תהיה אפקטיבית יותר מצעדים חד צדדיים. "המשטר האיראני רגיש יותר ללחץ קולקטיבי", נכתב, "וסביר יותר ששילוב כוחות יביא לשינוי התנהגותי מאשר פעולות של מדינה אחת בלבד".

עוד קובעת ההנחיה כי יש לנצל את חלון ההזדמנויות הנוכחי, כאשר תשומת הלב הבינלאומית ממוקדת באיראן, כדי "להפסיק את מסע הטרור האיראני במזרח התיכון ובעולם", כלשון המסמך.

בנוסף, הדיפלומטים התבקשו להזכיר למקביליהם את פעילותה רבת השנים של טהרן לערעור היציבות האזורית, בין היתר באמצעות תמיכה בארגונים כמו חיזבאללה, חמאס ומיליציות פרו איראניות בעיראק.

התכתובת חושפת גם את יעדי מבצע "זעם אפי" הכוללים נטרול תוכנית הגרעין של איראן, פגיעה בתוכנית הטילים הבליסטיים, שיבוש רשתות הפרוקסי והחלשת יכולותיה הימיות.

לבסוף, הונחו הנציגויות האמריקאיות לתאם את מאמצי ההסברה עם השגרירויות הישראליות במדינות היעד - צעד המעיד על הידוק שיתוף הפעולה בין וושינגטון לירושלים בזירה הדיפלומטית, לצד הפעילות הצבאית המתמשכת.