תיאום בין הממשלה לשיעים: המהלך הסעודי להשגת יציבות בלבנון

לסעודיה תפקיד מרכזי במהלכים הפנימיים בלבנון. הממלכה פועלת להשיג הסכמות פנימיות בין הנשיא והממשלה, לבין "הצמד השיעי" "אמל" וחיזבאללה, במטרה למנוע זעזועים פנימיים, בצל המתיחות הגואה בלבנון, אך לצד זאת, גם למנוע יחסי "נורמליזציה" ומשא ומתן ישיר בין לבנון לישראל, זאת מתוך ההבנה שמהלך כזה עלול לזעזע את הזירה הפנימית הלבנונית.

סעודיה תומכת בתביעות הלבנוניות מישראל לנסיגה ולהפסקת אש ומהלכיה מתואמים עם איראן ועם פקיסטן, תוך שסעודיה לוחצת על ארה"ב לכלול את לבנון בהפסקת האש, כחלק מהסכם עם איראן.

מהלכי התיאום בין סעודיה לאיראן כללו סדרת ביקורים כגון זה של שר החוץ האיראני וזה של ראש הממשלה הפקיסטני בסעודיה באחרונה, וכן ביקורו של נציג תנועת "אמל" השיעית עלי חסן ח'ליל, חבר הפרלמנט הלבנוני ויועצו של נביה ברי. מקורות בלבנון מדווחים על מגמת שיפור ביחסים שבין סעודיה לשיעים. ח'ליל דן ביחסים אלו בסעודיה.

המהלך הסעודי מתבסס על תיאום בין "שלושת הנשיאים" הלבנונים: יו"ר הפרלמנט, נביה ברי השיעי, הנשיא המרוני, ג'וזף עאון וראש הממשלה הסוני, נוואף סלאם. בבסיס היוזמה הסעודית - חידוש המחויבות הלבנונית להסכם טאיף מ-1989, "הסכם ההבנה הלאומית", שסיים את מלחמת האזרחים בלבנון, כונן רפורמה פוליטית ע"י העברת כוח מהנשיא המרוני לראש הממשלה הסוני, העניק ייצוג שווה למוסלמים ונוצרים בפרלמנט, וקידם את פירוק המיליציות, תוך שילובן בצבא הלבנוני, אך תוך שחיזבאללה הורשתה לשמור על נשקה ככוח "התנגדות" לכיבוש הישראלי בדרום לבנון.

מחזיק התיק הלבנוני בסעודיה, יזיד בן פרחאן, שמסיים כעת ביקור נוסף בלבנון, נועד בעניין זה עם נביה ברי, יו"ר הפרלמנט, שתנועתו, "אמל", אמורה להתפרק כחלק מההסכם.

המהלך הסעודי, שמצד אחד מדגיש את תביעות לבנון מישראל, ומצד שני, מתנגד למהלך של נורמליזציה לבנונית ישראלית, מקובל על חיזבאללה בשל העובדה שהוא מתואם עם איראן. אבל באחרונה פנה נעים קאסם, מזכ"ל חיזבאללה, מספר פעמים ובנימה מפויסת מאוד לסעודיה, תוך שהוא מכיר בתפקידה בלבנון וקורא לדף חדש עם הממלכה.

המהלך הסעודי בלבנון הוא משענת משמעותית למהלכיו של יו"ר הפרלמנט, שיוצא נגד "משא ומתן ישיר", ובוודאי נגד רעיון הנורמליזציה עם ישראל. כעת טוען משרד החוץ האיראני כי הצעד הראשון במסלול התיאום הזה צריך להיות קבלתו של השגריר האיראני בלבנון שכן "השמירה על אחדות לבנון הרחק מניסיונות האויבים לזרוע פילוג, היא אינטרס של כל מדינות האזור".

נראה שמדובר במהלך, שמצד אחד ומעל לכל, מבקש לשמור על לבנון מפני זעזועים פנימיים, תוך שהנשיא וראש הממשלה מסלקים איומים על מעמדם, אך מצד שני, מוביל למניעת כל יחסים עם ישראל, שלא במסגרת תיאום ערבי רחב, כלומר, מהלך שימנע מלבנון "לצאת מהמרחב הערבי", וזאת משקל נגד ללחץ האמריקאי הכבד על לבנון ללכת למהלך מדיני מול ישראל.