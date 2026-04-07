המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, נמצא לפי תזכיר מודיעיני אמריקני-ישראלי במצב של חוסר הכרה ומקבל טיפול רפואי בעיר קום, כך לפי דיווח מהיום (שלישי) ב"the times".

על פי הדיווח, התזכיר שהופץ גם למדינות באזור קובע כי חמינאי אינו מסוגל בשלב זה למשול, מה שמעורר שאלות באשר ליציבות ההנהגה באיראן בעיצומה של התקופה הביטחונית הרגישה.

כזכור, גורם המעורה בפרטים אמר לפני כשבועיים ל-i24NEWS כי ההערכה המעודכנת בישראל ובארצות הברית היא שמוג'תבא חמינאי אינו שולט באיראן. "רוב הסיכויים שמשמרות המהפכה שולטות בו והוא לא שולט בהם".

בישראל ובארצות הברית מבהירים כי בשלב זה, האינדיקציה היא שמוג'תבא פצוע ולא מת, כלומר שהוא כן במצב שבו הוא יכול לתפקד, אבל כאמור היא שהשליטה שלו באיראן, גם אם קיימת, אינה מוחלטת - בטח שלא כמו אביו.