גורמים אמריקנים רשמיים אמרו הלילה (שלישי) לוול סטריט ג'ורנל כי קיימים פערים משמעותיים בין ארצות הברית לאיראן בשיחות המשא ומתן, שעות בודדת לפני פקיעת הדד-ליין שהציב הנשיא דונלד טראמפ.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי הדיווח, טראמפ מביע בשיחות סגורות פסימיות גוברת באשר לאפשרות להגיע להסכם, על רקע הקשיים בגישור על הפערים בין הצדדים. במקביל, גורמים מעריכים כי אם לא תירשם התקדמות משמעותית, הנשיא עשוי להורות כבר היום על הנחיות סופיות לתקיפות.

עם זאת, ההערכה בבית הלבן עדיין עשויה להשתנות בהתאם להתפתחויות במגעים במהלך השעות הקרובות.

כזכור, אתמול טהרן הגישה את תשובתה להצעה האמריקנית לסיום הלחימה, שהועברה באמצעות פקיסטן - ודחתה את הרעיון להפסקת אש, כך לפי דיווח של סוכנות הידיעות האיראנית IRNA.

לפי הדיווח, איראן הציבה שורה של דרישות במסגרת עשרה סעיפים, ובהם סיום כולל וקבוע של המלחמה באזור, הסרת הסנקציות ושיקום. בנוסף, דרשה טהרן לקדם פרוטוקול שיבטיח מעבר בטוח של כלי שיט במצר הורמוז.