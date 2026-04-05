הנווט האמריקני היה פצוע והתחבא בסלעים יום שלם | פרטים חדשים על המבצע הנועז

הנווט האמריקני שחולץ הבוקר (ראשון) לאחר שמטוסו התרסק מעל שמי איראן התחבא במשך יותר מ-24 שעות במעלה רכס בגובה 7,000 רגל והסתתר בסדק בין הסלעים, כך מתפרסם בדיווח של הניו יורק טיימס שבו גם נודע כי הוא היה פצוע, מה שהגביר את הדחיפות בחיפוש אחריו.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ה-CIA, שבאופן מסורתי מסייע במבצעי חילוץ טייסים אמריקאים, פיתח תוכנית הטעיה כדי להסיט את הכוחות האיראניים מהמקום שבו הנווט ייתכן שהסתתר. מטרת ההטעיה הייתה ליצור בלבול וחוסר ודאות בקרב הכוחות האיראניים ולאפשר זמן למציאת הנווט והוצאתו ממקום הסכנה.

לאחר איתורו, העבירה הסוכנות את המידע לפנטגון ולבית הלבן, אשר יישמו תוכנית חילוץ שכללה מאות חיילי מבצעים מיוחדים ואנשי צבא נוספים. במקביל, כוחות צבא ארה"ב הטילו פצצות כדי להרחיק את הכוחות האיראניים מאזור החילוץ. בסיום המבצע, הנווט הפצוע פונה במטוס חילוץ לכווית לקבלת טיפול רפואי.

הנווט היה מצויד במשואה ובמכשיר תקשורת מאובטח לתיאום עם המחלצים, אך אנשי חיל האוויר נדרשים להגביל את השימוש במשואה כדי למנוע חשיפה למעקב איראני. גורם בכיר בממשל ציין כי הציוד בו נעשה שימוש היה ייחודי ל-CIA.