הצללים של תימן: הנשיא שהתחפש לאישה ונמלט | מיוחד לסופ"ש

מה גורם לנשיא של מדינה שלמה לברוח מביתו מחופש לאישה עטופה ברעלה? האביב הערבי סוחף את תימן. הרחובות מתמלאים, הנשיא עלי עבדאללה צאלח – האיש שישב על הכיסא 33 שנה – נאלץ ללכת.

במקומו נכנס עבד רבו מנסור האדי. אבל המדינה מתפוררת. הצבא מחולק לנאמנויות, הכלכלה קפואה, והממשלה – חלשה.

החות’ים, שכבר שולטים בצפון, מריחים הזדמנות. ב־2013, האדי מזמין את כולם ל"ועידת הדיאלוג הלאומי" – ניסיון לכתוב חוקה חדשה. החות’ים מגיעים, מדברים… ואז שומעים את ההצעה: חלוקת תימן לשישה מחוזות. התוצאה מבחינתם? בלי גישה לים, ונתק אסטרטגי מהעולם. עבורם – זה לא משא ומתן, זו מלכודת. הם קמים, יוצאים – ומתחילים להתכונן למהלך גדול.

ואז – מהלך מפתיע: האויב הוותיק שלהם, הנשיא המודח צאלח, מחליט לשתף פעולה. כן, האיש שניהל נגדם שישה סבבי מלחמה. למה? כדי להפיל את מחליפו ולהחזיר לעצמו השפעה. הברית הזו שינתה את כללי המשחק. צאלח הביא להם גישה לנשק כבד, קשרים עם ראשי שבטים, ו… אנשים שלו בעמדות מפתח בצבא.

פתאום, כשכוחות הממשלה פוגשים את החות’ים – חלק מהם פשוט מקבלים פקודה… לסגת. קיץ 2014 – ההתקדמות מתחילה. יולי: העיר עמראן נופלת לידיהם. ספטמבר: ההמונים בצנעא מוחים נגד ביטול סובסידיות הדלק – החות’ים מצטרפים למחאה, ומסתערים פנימה. 21 בספטמבר – צנעא נופלת כמעט בלי ירייה אחת. החות’ים נכנסים למשרדי הממשלה, משתלטים על בסיסים, ומציבים אנשים משלהם בכל עמדת כוח.

לקריאה נוספת:

חיות במדים: מרגלים לא צפויים בצה"ל? | מיוחד לסופ"ש

חיות במדים: כשהלאמות הגיעו לשירות צה"ל | מיוחד לסופ"ש

הצללים של תימן: זרעים של מרד | מיוחד לסופ"ש

האדי נאלץ לחתום על "הסכם שלום ושותפות" – אבל זה שלום על הנייר בלבד. ינואר 2015 – החות'ים משתלטים על ארמון הנשיאות בצנעא ומציבים את נשיא תימן עבד-רבו מנסור האדי במעצר בית. כחודש לאחר מכן, מצליח האדי לבצע בריחה דרמטית ובלתי-שגרתית: הוא מתחפש לאישה עטוית רעלה כדי לחמוק משומרי החות'ים שסבבו את ביתו – ומכריז שהוא עדיין הנשיא.

התרגיל החריג אולי לא הציל את כבודו – אבל הציל את חייו של הנשיא המודח. החות’ים אף לעגו לבריחה ה"מבישה" הזו בתעמולה שלהם. חצי שנה בלבד… וזהו. מהרים נידחים בצפון – עד שליטה כמעט מוחלטת בתימן.

ובפרק הבא – נראה מי עזר להם מבחוץ, ואיך המלחמה הזו הפכה מזירה מקומית… לעימות אזורי שמסכן את כל המזרח התיכון.