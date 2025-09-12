דיווח: ברקע התקיפה הישראלית, ראשי חמאס יעזבו את קטאר

מומלצים -

מנהיגי חמאס מרגישים כי כבר אין מקום בטוח ושוקלים לעזוב את קטאר ברקע התקיפה הישראלית בדוחא ולאחר חיסול בכירי הארגון באיראן ובלבנון, כך דיווח היום (שישי) כתבנו ברוך ידיד.

בחמאס לא שוללים שחלק מהנהגה יעברו לאלג'יריה או למאוריטניה או למלזיה, כשגם טורקיה ומצרים נלקחות בחשבון. מצרים שימשה בעבר מקום בטוח, כאשר בכיר הארגון מוסא אבו מרזוק החזיק שם בית ומשרד.

בעיתון "אל אח'באר" דיווחו מפי מקור מצרי כי אלג'יריה הציעה לארח את חמאס אך מצרים מתנגדת ומעדיפה לארח אותם בתחומיה. ברקע, הספק שמטילים הערבים בהבטחתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שישראל לא תתקוף פעם נוספת וההאשמות מצד חמאס שהאמריקנים היו שותפים מלאים לתקיפה.

בנוסף, מגעים מתקיימים בין מצרים, קטאר ומדינות ערביות לעניין אבטחת בכירי הארגון, בעקבות ההערכה שישראל עשויה לתקוף פעם נוספת בקטר.