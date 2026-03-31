דיווח בעיראק: עיתונאית אמריקנית עצמאית נחטפה בבגדד

העיתונאית האמריקנית העצמאית שלי קיטלסון, שעובדת ב"אל-מוניטור", נחטפה ממרכז בגדד - כך דווח הערב (שלישי) בסוכנות הידיעות העיראקית "נאיא", המזוהה עם הציר השיעי ועם המשטר באיראן. ברשת אל-חדת' הסעודית דווח שכוחות הביטחון העיראקים עצרו את אחד החשודים בחטיפתה.

ברקע הדברים, נזכיר כי משמרות המהפכה שיגרו היום איום מפורש למספר חברות טכנולוגיה אמריקניות, להן סניפים ומשרדים רבים במרכז התיכון ובמדינות המפרץ.

בהודעה שפרסמו נכתב כי "המוסדות המרכזיים המעורבים בפעולות טרור יהיו מטרות לגיטימיות עבורנו. מי שתוקף אתכם - תקפו אותו באותה מידה שבה תקף אתכם". הדד ליין שהוצג לחברות האלה הוא מחר בשעה 20:00 שעון טהרן (שבע וחצי בערב שעון ישראל): "החברות הללו צריכות לצפות לפגיעה ביחידות הרלוונטיות שלהן בתגובה לכל חיסול שיתרחש באיראן".

"אזהרה להנהגה האמריקנית התוקפנית ולחברות הריגול הכפופות לה - התעלמתם שוב ושוב מהאזהרות שלנו לגבי הצורך להפסיק את פעולות הטרור, וגם היום, במתקפות הטרור שלכם ושל בעלי בריתכם הישראלים, נהרגו מספר אזרחים איראנים", הוסיפו.

עוד נכתב בהודעת משמרות המהפכה: "מאחר שהגורם המרכזי בתכנון ובאיתור מטרות לחיסולים הוא חברות תקשורת, טכנולוגיה ובינה מלאכותית אמריקניות - בתגובה לפעולות טרור אלו, מעתה המוסדות המרכזיים המעורבים בפעולות טרור יהיו מטרות לגיטימיות עבורנו".