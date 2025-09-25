צעד לא תימני: התמיכה האמירתית ישראלי נגד החות'ים | ברוך ידיד

התקשורת הערבית מדווחת כי בימים האחרונים כי האמיראתים הפעילו מחדש חדר מבצעים באי זוקר הסמוך לתימן, והוא פועל בשירות ארצות הברית וישראל למטרות מודיעין נגד החות'ים. גורם תימני מאשר בשיחה עם i24NEWS את הדברים ומוסיף כי החות'ים פועלים מנגד לשפר את יכולותיהם ובעיקר את הטילים בעלי הראש המתפצל, בכמות ובדיוק.

על פי הפרסומים, הבסיס באי זוקר פועל בתיאום עם סנטקום והפך באחרונה למרכז מודיעין לאחר שהאמיראתים שיפצו בו מסלולי תעופה למטוסי מטען, התקינו מערכות התראה וגילוי מפני מל"טים וכטב"מים שעלולים להיות משוגרים לישראל ולים סוף והכשירו רציפים לתחבורה ימית.

כך למשל, נבנו באי מסלול המראה באורך 2.1 ק"מ, המאפשר שימוש על ידי מספר מסוקים ומטוסי תובלה צבאיים גדולים וגם רציף ימי חדש באורך 185 מטרים לתמיכה באספקה צבאית לאי, כמו גם מחסנים לוגיסטיים המחוברים לרציף הימי. במחנה, שכונה "אתר C", יש חדרי מבצעים וחדרי תקשורת לוויינית והאמיראתים מונעים מאנשי צבא תימנים להיכנס למחנה.

מהדיווחים עולה כי כבר במרץ 2025, החלו האמירויות להקים מתקנים צבאיים באי, הנמצא כ-32 ק"מ מחוף תימן ו-150 ק"מ מבאב אל-מנדב, מה שהופך אותו לנקודת שיגור עתידית עבור "מבצעים מיוחדים אמריקאים וישראליים", כפי שהחות'ים מכנים אותו. תמונות לוויין שצולמו בתחילת ספטמבר מראות, לראשונה, את הבנייה שהחלה במרץ האחרון, ונצפות בהאצה המשמעותית של תנועות צבאיות ימיות ישראליות-אמירותיות נגד כוחות תימן בצנעא.

"אל אח'באר" טוען, כי "כוח 400", שהוקם על ידי איחוד האמירויות בתחילת 2021 ככוח מודיעין במסווה של "לוחמה בטרור", הופעל לאחרונה כחלק ממאמצי ארה"ב להחליש את חזית התמיכה התימנית ברצועת עזה וכי הבסיס שהיה תחת האמירויות, הפך למרכז מודיעין מודרני שמתואם עם סנטקום.

כאמור, גורם תימני מאשר בשיחה עם i24NEWS את הדברים ומוסיף כי החות'ים פועלים מנגד לשפר את יכולות הטילים המתפצלים שלהם וליצור יכולת לשיגור נחילי כטב"מים במטרה לשבש את החיים בכל אזור דרום ישראל מהנגב דרך הערבה ועד למפרץ אילת. לדבריו, השיגורים האחרונים הם חלק ממערכות הניסוי וכי היכולות החות'יות כבר הפכו עצמאיות ללא תלות באיראן או בחיזבאללה.

צפו בדיווח המלא של הפרשן לענייני ערבים "ברוך ידיד" בתחילת העמוד