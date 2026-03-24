הפסקת אש עם איראן? בקטאר לא מאמינים - והחלו לפנות מטוסים מהמדינה

אפילו בקטאר לא מאמינים שהמלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. חברת התעופה "קטאר איירווייז" החלה לאחרונה להעביר את מטוסיה למקום מבטחים - שדה התעופה המבודד בעומק המחוז הספרדי טרואל. בפורטל "Flightradar24" דווח היום (שלישי) כי החברה כבר העבירה כ-20 מטוסים לשדה התעופה.

בהודעה לעיתונות שפרסמה "קטאר איירווייז", צוינו "נסיבות חריגות באזור" ו"אמצעי זמני" כסיבות להעברת צי המטוסים אל מחוץ לקטאר. המרכז הלוגיסטי של החברה ממוקם בבירה דוחא, שנמצאת בלב אזור המשבר. בין כלי הטיס שכבר הועברו ניתן למצוא מטוסי איירבוס A380 (שהגיעו מלונדון), מטוסי A350 ומטוסי בואינג 787.

העלות הכלכלית של המהלך משמעותית: דמי החניה בשדה התעופה הספרדי עשויים להגיע ליותר מחצי מיליון אירו בשנה. לאתר בטרואל יש קיבולת של עד 250 מטוסים בגדלים שונים, ולפי נתוני החברה, נכון לעכשיו כ-70 מקומות חניה בשדה תפוסים. הפינוי הנוכחי מצטרף לתחושות בקרב אזרחי קטאר, שכאמור אינם מאמינים כי המערכה הצבאית מול איראן תגיע לסיומה בעתיד הקרוב.