בפעם השנייה מתחילת המלחמה - טיל איראני חדר לשטח טורקיה

בפעם השנייה מתחילת המלחמה - טיל איראני חדר היום (שני) לשטח טורקיה, ויורט ע"י מערכות של נאט"ו, כך דיווח משרד ההגנה הטורקי. שברי יירוט נפלו בעיר גזיאנטפ במזרח המדינה.

מקרה נוסף אירע ברביעי האחרון, כשטיל איראני יורט בהצלחה על ידי מערכות של נאט"ו ושברי היירוט נפלו במחוז הטאיי הגובל בסוריה ובים התיכון. לא היו נפגעים באירוע.

במשרד הביטחון הטורקי הגיבו באיפוק יחסי לפעולה האיראנית, אך שילבו בתגובה גם מסר תקיף לכל הצדדים המעורבים בלחימה, בדגש על איראן ששיגרה את הטיל. לשון התגובה: "אנו מזהירים את כל הצדדים להימנע מפעולות שעלולות להרחיב עוד יותר את הסכסוך באזור. כל הצעדים הדרושים להגנה על שטחנו והמרחב האווירי שלנו יינקטו בנחישות וללא היסוס. אנו מזכירים כי הזכות להגיב לכל פעולה עוינת נגד מדינתנו שמורה לנו".

מדובר בצעד חריג מצד איראן, שכן זוהי הפעם הראשונה שבה המשטר האיסלאמי בוחר לתקוף מדינה חברה בנאט"ו. מעבר לכך, טורקיה נחשבת לאחת החברות החזקות בברית הצבאית הצפון-אטלנטית.

נזכיר כי מתחילת המלחמה, מלבד לישראל, איראן שיגרה טילים למדינות רבות, בהן ירדן, קפריסין ומדינות המפרץ. לאחרונה איימו באיראן כי כל מדינה שמאשרת לתקוף את הרפובליקה משטחה, תהפוך למטרה.