"הערביסטים" עם צבי יחזקאלי: התוכנית המלאה לצפייה, 8.1.26

צבי יחזקאלי וג'מעת הערביסטים סוגרים שבוע: הערב (חמישי) הצטרפו אלינו ד"ר אדי כהן, מזרחן ומשפיען ברשתות החברתיות, רות וסרמן לנדה, מומחית לענייני המזרח התיכון, יוני בן מנחם, מזרחן ויועץ אסטרטגי והמומחה לענייני איראן בני סבטי.

"בלי מחסומים, אשכרה דוגרי"

במרכז התוכנית, אירוח נדיר של הקומיקאי וכוכב הרשת "סקאלנס". האיש שמיליונים בעולם הערבי עוקבים אחרי המסרים שלו, והפך לאחד המבקרים הגדולים ביותר של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן.

סקאלנס, שהפך לדמות שנואה במסדרונות המוקטעה אך אהודה מאוד ברחוב הפלסטיני, מגיע לאולפן כדי לדבר בחופשיות על המצב. הוא מתייחס לביקור שלו בישראל, ליחסים עם המצרים, ואף מציג הצעה מפתיעה לנשיא מצרים א-סיסי לרגל פתיחת המוזיאון החדש בקהיר.

איראן: מחסום הפחד נשבר?

בגזרה הפרסית, הדרמה מסרבת לגווע. על רקע האיומים מצד הנשיא טראמפ והערפל סביב האייתוללות, פאנל הפרשנים מנסה להבין: האם המהפכה באיראן קרובה מתמיד או שזו רק משאלת לב?

המומחים באולפן מנתחים את חולשת המשטר ומצביעים על שינוי עומק: מחסום הפחד נשבר. אזרחים בטהרן כבר לא חוששים מהמצלמות, חושפים פנים וממתינים לשינוי שיגיע מהמערב.

הומור עזתי: אנג'לינה והקנאה

ולסיום, הזווית העזתית מספקת רגע של הומור מריר. "אבו סמיר", הטיקטוקר העזתי המוכר, מגיב לביקורה של הכוכבת ההוליוודית אנג'לינה ג'ולי בצד המצרי של מעבר רפיח. בעוד היא זוכה ל"סרט ערבי-מצרי", אבו סמיר תוהה בקנאה: "ומה איתנו? אנחנו לא ראויים לביקור?".

