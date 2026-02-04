הנזק העצום שאיראן סופגת בעקבות ניתוק האינטרנט במדינה

עם התגברות המחאות באיראן בתחילת חודש ינואר, המשטר האיסלאמיסטי הורה על ניתוק רשת האינטרנט במדינה כדי למנוע את המשך התפשטותן, וכדי לעצור מהתמונות של הדיכוי האלים שלהן מלצאת אל העולם. עם זאת, יש השפעה מאוד משמעותית שהמשטר לא לקח בחשבון כשהורה על ניתוק האינטרנט.

ברשת פוקס ניוז דווח היום (רביעי) כי על כל יום שהאינטרנט במדינה מנותק, איראן מפסידה כ-37.4 מיליון דולר, השווים ערך לכ-1.56 מיליון דולר בשעה, מה שמרוקן את כלכלתה הנאבקת גם ככה ומשבש את חייהם של יותר מ-90 מיליון בני אדם המתגוררים באיראן.

על פי גורם מומחה, ההפסקה המלאה בשירותי האינטרנט מאז ה-8 בינואר עלתה לאיראן יותר מ-780 מיליון דולר, והסינון הקפדני שלאחר מכן ממשיך להיות בעל השפעה כלכלית משמעותית נוספת. איראן כבר רוקנה 215 מיליון דולר מכלכלתה בשנת 2025 על ידי שיבוש הגישה לאינטרנט.

לאחרונה המשטר החל להחזיר את האינטרנט בהדרגה, אך ההפסדים הכלכליים העצומים עדיין נמשכים, ולרוב תושבי המדינה עדיין אין גישה לרשת, כמו גם לשיחות טלפון בינלאומיות והודעות טקסט. עם החזרה ההדרגתית באינטרנט, חל זינוק של 579% בביקוש לשירותי VPN באיראן, מה שמאפשר לעקוף את הצנזורה האיראנית.