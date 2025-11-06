הזרימו מיליונים לארגון: סנקציות ארה"ב נגד חיזבאללה

משרד האוצר האמריקני החליט היום (חמישי) לנקוט בפעולה לתמיכה בפירוק חיזבאללה מנשקו על ידי הטלת סנקציות על אנשים שסייעו בהזרמת עשרות מיליוני דולרים מאיראן לארגון הטרור הלבנוני, אשר השתמשו בבתי חליפין כדי לנצל את המגזר הפיננסי של לבנון המבוסס על מזומנים.

המשרד טוען כי "חיזבאללה משתמש בכספים אלה כדי לתמוך בכוחותיו הצבאיים למחצה, לבנות מחדש את תשתית הטרור שלו ולהתנגד למאמצי ממשלת לבנון להטיל שליטה ריבונית על כל שטח לבנון".

ניצול כלכלת המזומנים על ידי חיזבאללה להלבנת כספים מאיים על שלמות המערכת הפיננסית הלבנונית על ידי שילוב מימון טרור עם "מסחר לגיטימי". ג'ון ק. הרלי, בכיר במשרד האוצר האמריקני האחראי לענייני טרור ומודיעין פיננסי, אמר כי "לבנון תהיה חופשית, משגשגת ובטוחה - רק אם חיזבאללה יפורק לחלוטין מנשקו וינותק ממימון ושליטתה של איראן". הרלי התחייב שמשרדו "יעבוד עם שותפינו הלבנונים כדי ליצור כלכלה עמידה שתעמיד את האינטרסים של כל אזרחי לבנון במרכז".

הפעולה של משרד האוצר האמריקני מכוונת נגד פעילים פיננסיים של חיזבאללה המפקחים על תנועת כספים מאיראן. זה כולל כספים שנוצרו באמצעות עסקאות חשאיות של צוות הכספים של חיזבאללה - כולל באמצעות מכירת נפט איראני וסחורות אחרות ללבנון.

בורסות כספים וחברות החלפה לא מורשות המאפשרות לחיזבאללה לנצל את הכלכלה של לבנון, המבוססת ברובה על מזומנים, כדי להלבין כספים לא חוקיים. כזכור, משרד החוץ האמריקני הגדיר את חיזבאללה כארגון טרור עולמי בעל ייעוד מיוחד בשנת 2001, וכארגון טרור זר בשנת 1997.