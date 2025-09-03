בלעדי ב-i24NEWS: נורמליזציה עם סוריה? המסר מאל-ג'ולאני

מומלצים -

בישראל היחס לנשיא סוריה ג'ולאני חשדני מאוד - אבל בארצות הברית, יש שמשוכנעים שהוא ישנה את סוריה. חבר הקונגרס הרפובליקני ג'ו וילסון, שחזר מביקור בדמשק שוחח עם הכתב לענייני דיפלומטריה של i24NEWS עמיחי שטיין.

"אני רואה את הנפילה של משטר אסד בתור דבר המשוותה לנפילת חומת ברלין",סיפר. לדבריו, ארצות הברית מכירה בעברו האפל של נשיא "סוריה החדשה" אבל סובר כי "אנשים יכולים להשתנות". לדבריו, אל-ג'ולאני רוצה לעבוד עם המערב - ובחר בכך על פני קשרים עם רוסיה ואיראן.

באשר ליחסים בין סוריה לישראל, טען חבר הקונגרס כי ישראל מוכרחה לסגת ולתת ערבויות לכך - ואז הדבר יכול באמת להצליח. אבל האם יש היתכנות לנורמליזציה מלאה בין המדינות? "היה דיון עם הנשיא הסורי על הסכמי אברהם. אפשר לדון בזה. אי אפשר היה לדון בזה עם המשטר הדיקטטורי של אסד".

