אסיר משוחרר שהיה מקורב ליחיא סינוואר מוביל מרד בתוך חמאס לאור העובדה שלא מתקיימות בחירות לאיוש תפקידים לאלו שחוסלו, כך דיווח היום (חמישי) העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" מפי מקורות בארגון הטרור. המקורב, עלי אל-עמודי, חבר הלשכה המדינית וראש מחלקת התקשורת של הארגון לפני המלחמה, הפך למנהל עבודת הלשכה המדינית ברצועת עזה בעצמו, לאחר שהוא ומספר מקורבים של סינוואר קיבלו את התפקיד.

כידוע, לא נערכו בחירות בפועל ברצועה לחברי הלשכה המדינית, אלא בוצעו מינויים בדרך שעקפה את "החוקים הפנימיים". מקורות אחרים הסבירו כי "כל אלה שנבחרו היו מקורבים לסינוואר" וכי המטרה הייתה "לסגור כל פער פנימי". המינויים בוצעו לעת עתה על ידי בכירי חמאס בעזה ובחו"ל שמיהרו לסגור חורים.

המקורות טענו כי צעדיו של אל-עמודי הובילו לכעס בקרב בכירי חמאס בתוך רצועת עזה ובחו"ל - שהודיעו למנהיגים המקומיים כי "מה שקרה אינו מקובל ומפר חוקים פנימיים, וכי יש להמתין לבחירת מנהיג לתנועה בימים הקרובים, עד לעריכת הבחירות הכלליות בעוד שנה".

מקורות מסרו כי הכאוס השורר ברמה הפוליטית בתוך חמאס ברצועה הוא בניגוד למצב של יציבות הזרוע הצבאית שלה, שממשיכה להתארגן מחדש בצורה חלקה ושיטתית. הם הצביעו על כך שעז א-דין אל-חדד, הרמטכ"ל החדש של הארגון, מקיים סדרת פגישות ומקבל החלטות שונות למינוי מחליפים לאלו שנהרגו במהלך המלחמה, וכן מנסה לסייע להתגבר על כל חילוקי דעות או מחלוקות ברמה הפוליטית באמצעות תקשורת מתמשכת עם כל הצדדים, ובכך להבטיח יציבות בכל הרמות.

מספר מקורות בחמאס שיתפו את העיתון הסעודי: "אי אפשר לומר שהדברים טובים והולכים בצורה חלקה. ישנם אתגרים רבים".