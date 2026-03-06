שר האנרגיה של קטאר מזהיר: "המלחמה במזרח התיכון עלולה להפיל את כלכלות העולם"

שר האנרגיה של קטאר, סעד אל-כאבי, הזהיר היום (שישי) כי המשך המלחמה במזרח התיכון עלול להביא לקריסת כלכלות העולם, וצפה כי כל מדינות המפרץ המייצאות אנרגיה עשויות לסגור את הייצור בתוך שבועות. ההערכה שלו היא כי הדבר עלול לדחוף את מחיר הנפט ל-150 דולר לחבית.

לדבריו, גם אם המלחמה תסתיים במהרה, יידרשו לקטאר "שבועות עד חודשים" כדי לשוב למחזור אספקה רגיל, בעקבות התקיפה של רחפן איראני במתקן הגז הנוזלי הגדול ביותר במדינה. התקיפה פגעה ביכולת ייצור משמעותית והדגישה את הרגישות של שוק האנרגיה העולמי לאירועים ביטחוניים באזור.

אתמול דווח ברשת CNN מפי גורמים המעורים בפרטי התקרית, כי מטוסי קרב קטאריים הפילו מפציצים איראניים מסוג SU-24 - דקות ספורות לפני שתקפו את בסיס "אל-עודייד" האמריקני, הנמצא סמוך לדוחא.

לפי פרטי התקרית, שדווחו ברשת הטלויזיה האמריקנית מפי שני גורמים המעורים בפרטים, המפציצים המריאו ביום שני בבוקר לעבר הבסיס, בו שוהים לרוב כ-10,000 חיילים אמריקנים ומתקן לעיבוד גז טבעי.

i24NEWS

אחד הגורמים אמר כי המטוסים היו "שתי דקות" מהמטרות שלהם, והשני ציין כי זוהה שהם נושאים פצצות ותחמושת מונחית. עוד דווח כי קטאר שלחה אות אזהרה ברשת הקשר, אך לא קיבלו תגובה מהמטוסים - שאף עברו לגובה נמוך כדי להתחמק מהמכ"מים.

אחד הגורמים ציין כי לאחר שהמטוסים שסווגו כעוינים, נשלחו אליהם מטוסי קרב קטאריים מסוג F-15 - שהפיל אותם בקרב אווירי. משרד החוץ הקטארי אמר כי שני המטוסים התרסקו במים הטריטוריאליים של המדינה, ושנערכים חיפושים אחר הצוותים.