השליח האמריקני טום ברק: "מה שקורה בעזה מחרפן את העולם הערבי"

השליח האמריקני המיוחד לסוריה ולבנון טום ברק, שמתווך בין ישראל לסוריה להגעה להסדר ביטחוני התראיין הבוקר (שישי). במהלך השיחה נשאל ברק האם הוא מאמין שנשיא סוריה החדשה אחמד א-שרע (אל-ג׳ולאני) סומך על כוונותיה של ישראל. זה השיב בשלילה. ״הוא לא סומך על כוונותיה של ישראל. אף אחד לא סומך על כוונותיה. מה שקורה בעזה גורם לכל העולם הערבי להתחרפן״, הסביר.

יחד עם זאת, הציג גם צד חיובי באשר ליחסי ישראל-סוריה: ״אל-שרע רץ לדיאלוג עם ישראל. היו לנו כבר שני מפגשים, מפגשים היסטוריים. הם לא דיברו במשך 30 שנה. אני חייב לומר לכם, זה הדהים אותי… הפגישה הראשונה נמשכה שלוש שעות וחצי. הם היו כל כך טובים זה עם זה - לא מסכימים זה עם זה, אבל נכנסים לצעדים הראשונים של כימיה בין-אישית כדי לראות, האם נוכל להגיע לנקודה שבה נסכים על דבר אחד או שניים? והם הצליחו. אז אל-שרע התקרב ואמר: ׳אני חייב לרצות את כל השכנים שלי׳״.

בדבריו התייחס ליחסים בין ישראל ללבנון ושיתף: ״אמרתי לנתניהו להניח ללבנון. אי אפשר להיות כל כך ברוטליים כלפי כולם, ללכת לכל מקום ולעשות מה שרוצים. בסופו של דבר זה יחזור כבומרנג״.

הוא התייחס למעמדה של הרפובליקה האיסלאמית של איראן לאחר מלחמת עם כלביא. ״איראן מעולם לא הייתה חלשה יותר. טראמפ וישראל דחקו אותה לעמדת מגננה. הפצצת מתקני הגרעין של איראן באמצעות מטוסי B-2 היה רק ההתחלה. אם אתם רוצים להתעסק איתנו - זה מה שמצפה לכם״, אמר.

עוד אמר השליח המיוחד ברק כי ״במחשבה של ישראל, הקווים שנוצרו בהסכם סייקס-פיקו חסרי משמעות. הם ילכו לאן שהם רוצים, מתי שהם רוצים, ויעשו מה שהם רוצים כדי להגן על הישראלים״.