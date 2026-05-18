נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם הערב (שני) פוסט דרמטי ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו, לפיה מתקפה על איראן תוכננה למחר, אך מנהיגי מדינות המפרץ הפרסי, ובראשן קטאר, איחוד האמירויות וסעודיה, ביקשו ממנו שלא לעשות זאת בעקבות המשא ומתן שמתנהל כעת, לאור ההצעה האיראנית החדשה שהוגשה לארצות הברית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

טראמפ כתב בפוסט: "התבקשתי על ידי אמיר קטאר, יורש העצר של ערב הסעודית, ונשיא איחוד האמירויות הערביות, לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן, שתוכננה למחר, בהתחשב בכך שמתקיימים כעת משא ומתן רציני, ושלדעתם, כמנהיגים גדולים ובעלי ברית, תושג עסקה שתהיה מקובלת מאוד על ארצות הברית של אמריקה, כמו גם על כל המדינות במזרח התיכון ומחוצה לה".

עם זאת, טראמפ כתב כי הורה למזכיר המלחמה פיט הגסת' והצבא האמריקני "להיות מוכנים להתקדם במתקפה מלאה בקנה מידה גדול על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת". לפי טראמפ, עסקה מקובלת כוללת אי-החזקת נשק גרעיני על ידי איראן.