טראמפ לאזרחי איראן: "המשיכו למחות - העזרה בדרך!"
ברקע דיווחים על מספר הרוגים בלתי נתפס, נשיא ארה"ב הכריז: "ביטלתי את הפגישה עם בכירים איראנים עד שייפסק ההרג חסר הטעם" • מנהיגים במערב סבורים: המשטר איבד את הלגיטימציה - ימיו ספורים
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פנה היום (שלישי) בקריאות עידוד לאזרחי איראן בציוץ שהעלה לרשת החברתית X, ובו הצהיר לראשונה: "עזרה בדרך". "פטריוטים איראנים, המשיכו למחות - השתלטו על המוסדות שלכם!!! תרשמו את פרטי הרוצחים והמתעללים - הם ישלמו מחיר כבד. העזרה בדרך". בתוך כך, במערב מעריכים: ימיו של המשטר ספורים.
נזכיר כי למרות העלטה התקשורתית שמבצע המשטר שנכנסת היום ליומה השישי, האופוזיציה במדינה דיווחה כי ייתכן ומספר ההרוגים הגיע ל-12 אלף בני אדם. לצורך השוואה, בשבוע הראשון של מלחמת העולם השנייה נהרגו אלפי בני אדם, חיילים ואזרחים. גם המשטר האיראני הודה היום לראשונה, נראה כבאין מפריע, שלפחות 2,000 בני אדם, בהם מפגינים, אותם הוא מכנה "טרוריסטים", נהרגו בגל המחאות. זאת במקביל לתיעודים של הרג המוני וגופות ברחובות ובבתי החולים שיוצאים מרחבי הרפובליקה, בעוד האזרחים נחושים להפיל את השלטון - אך משלמים על כך בחייהם.
ועדת החוץ של בית הנבחרים האמריקני מסרו "לעם האיראני: האייתוללה ח׳אמנאי טבח בעמכם, הפך את הריאל למטבע החלש ביותר בעולם ובזבז את משאבי מדינתכם. הפכו את שינוי המשטר לבלתי נמנע" (ברק בטש)
גם באיטליה גינו בחריפות את ההרג ההמוני וזימנו את השגריר האיראני לשיחה (נטלי הוויט)
הסנטור האמריקני לינדזי גרהאם: "אין איום גדול יותר על הסדר העולמי מאשר משטר האייתוללות האיראני – משטר נאצי־דתי שרוצח את עמו ללא הבחנה, תומך בטרור בינלאומי ודם אמריקני על ידיו. נקודת המפנה במסע הארוך הזה תהיה הנחישות של הנשיא טראמפ. בלי חיילים על הקרקע, אך בשחרור כל הגיהינום - כפי שהבטיח - על המשטר שרמס כל קו אדום. אני מצפה לראות השמדת התשתיות שמאפשרות את הטבח וההשחטה של העם האיראני, והפלת המנהיגים האחראים להרג.
הסיוט הארוך של העם האיראני יסתיים בקרוב" (נטלי הוויט)
ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס גינה בחריפות את ההרג: "איראן חייבת להפסיק באופן מיידי את דיכוי המחאות השקטות, המעצרים השרירותיים וההגבלות על חופש הביטוי. זימנו את שגריר איראן בספרד כדי להביע את סלידתנו מהאלימות נגד המפגינים ולדרוש כיבוד זכויותיהם הבסיסיות של כל האיראנים" (אלון גל)
https://x.com/i/web/status/2011081087213007230
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
גוברות ההערכות כי ימי משטר האייתולות ספורים, כך סבורים שר הביטחון הבריטי לשעבר וראש המודיעין הבריטי לשעבר; גם קאנצלר גרמניה אולף שולץ סבור כך, ומשרד החוץ הגרמני טוען ש"הם איבדו את הלגיטימציה". במקביל, מדינות אירופאיות דורשות לגרש קונסולים ושגרירים איראנים (ברוך ידיד)
ברקע איומיו החוזרים של נשיא ארה"ב טראמפ, הבהיר מפקד צבא איראן אמיר חטאמי בהצהרה כי "האיום מצד ישראל רציני, נערכים אליו ברצינות, אנחנו חזקים משהיינו ב'עם כלביא'" (ברוך ידיד)
מזכ"ל נאט"ו מארק רוטה: "מה שקורה באיראן מבחיל” (אלון גל)
חשבון ה-X של ישראל בפרסית העלה ציוץ בו פנה לאזרחים האיראנים: "אנו שומעים את החדשות הקשות והכואבות על מספר רב של הרוגים בידי כוחות הדיכוי של משטר הרפובליקה האסלאמית. אנו מגנים בחריפות את טבח האזרחים ועומדים לצד אזרחי איראן במאבקם לחופש. ליבנו עם משפחות הנופלים" (נטלי הוויט)
https://x.com/i/web/status/2011067846328029308
לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן .
ברקע מספר ההרוגים שעולה, טראמפ הכריז כי הוא ביטל את כל הפגישות עם פקידים איראנים "עד שההרג חסר הטעם של המפגינים ייפסק" (עמיחי שטיין)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פנה בקריאות עידוד לאזרחי איראן בציוץ שהעלה לרשת החברתית X, ובו הצהיר לראשונה: "עזרה בדרך". "פטריוטים איראנים, המשיכו למחות - השתלטו על המוסדות שלכם!!! תרשמו את פרטי הרוצחים והמתעללים - הם ישלמו מחיר כבד. העזרה בדרך". את הציוץ ברשת X חתם בראשי התיבות MIGA - עשו את איראן גדולה שוב (ברק בטש)