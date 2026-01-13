נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פנה היום (שלישי) בקריאות עידוד לאזרחי איראן בציוץ שהעלה לרשת החברתית X, ובו הצהיר לראשונה: "עזרה בדרך". "פטריוטים איראנים, המשיכו למחות - השתלטו על המוסדות שלכם!!! תרשמו את פרטי הרוצחים והמתעללים - הם ישלמו מחיר כבד. העזרה בדרך". בתוך כך, במערב מעריכים: ימיו של המשטר ספורים.

נזכיר כי למרות העלטה התקשורתית שמבצע המשטר שנכנסת היום ליומה השישי, האופוזיציה במדינה דיווחה כי ייתכן ומספר ההרוגים הגיע ל-12 אלף בני אדם. לצורך השוואה, בשבוע הראשון של מלחמת העולם השנייה נהרגו אלפי בני אדם, חיילים ואזרחים. גם המשטר האיראני הודה היום לראשונה, נראה כבאין מפריע, שלפחות 2,000 בני אדם, בהם מפגינים, אותם הוא מכנה "טרוריסטים", נהרגו בגל המחאות. זאת במקביל לתיעודים של הרג המוני וגופות ברחובות ובבתי החולים שיוצאים מרחבי הרפובליקה, בעוד האזרחים נחושים להפיל את השלטון - אך משלמים על כך בחייהם.