צה"ל בהודעה חריגה לתושבי איראן: "אנא פנו אלינו רק דרך החשבונות הרשמיים"

דובר צה"ל בפרסית הוציא היום (חמישי) הודעה חריגה לתושבי איראן, בה נכתב: "אנו מבקשים מאיראנים פטריוטים בבקשה לפעול אך ורק לפי שיטות יצירת הקשר הרשמיות שלנו וליצור איתנו קשר לכל שיתוף פעולה". דו"צ הוסיף קישורים ל"חשבונות רשמיים ואותנטיים", דרכם התושבים יכולים לפנות אליו.

הדברים נאמרים ברקע מחאות נרחבות באיראן נגד המצב הכלכלי הגרוע, שפרצו בסוף דצמבר. המונים מחו באופן חסר תקדים ברחבי המדינה נגד המשטר, בעקבות האינפלציה החדה. עם זאת, לאחר דיכוי אלים של כוחות המשטר נגד המפגינים, המחאות דעכו במידה ניכרת. ביום השני למחאות, נגיד הבנק המרכזי של איראן הודיע על התפטרותו לאחר הביקורת שספג, בעיקר על ירידת ערכו של המטבע המקומי לשפל של כל הזמנים. מאז, משטר האייתוללות מינה מחליף - שר הכלכלה לשעבר, עבדולנאסר חמאטי.

כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אתמול עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברקע שיחות המשא עם איראן. השניים דנו בנעשה באיראן, ברצועת עזה ובאזור. טרם הפגישה, נפגש נתניהו עם מזכיר המדינה מרקו רוביו וחתם על הצטרפות ל"מועצת השלום" של טראמפ.