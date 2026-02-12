אחרי רצח האזרחים בהפגנות - איגרת הברכה של האו"ם לאיראן

דובר מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, סטפן דוג'אריק, התייחס היום (חמישי) לשאלות עיתונאים בעקבות חשיפת UN Watch על שליחת מכתב ברכה לרשויות איראן לרגל חג לאומי. השאלות הגיעו בעקבות אלפי האזרחים שנהרגו על ידי המשטר האיראני בשנים האחרונות, והעובדה שהמזכ"ל עצמו כינה את האלימות והדיכוי במדינה כ"נורא".

דוג'אריק הדגיש כי מדובר במכתב סטנדרטי, שנשלח לכל מדינה חברה מדי שנה, כחלק ממסורת בת עשרות שנים. "כל מדינה חברה מקבלת את אותו מכתב בדיוק. מדובר בברכה לחג הלאומי ולעם אותה מדינה, ואין לראות בכך אישור או תמיכה במדיניות הממשלה", אמר הדובר.

לדבריו, מכתבים דומים נשלחו גם לגמביה ולליטא, ובכל מדינה המכתב הזה נשלח ללא קשר למצב הפוליטי או לזכויות האדם. "אין לפרש זאת על ידי מי שמקבל זאת כאישור למדיניות הממשלה. זו מסורת של עשרות שנים, ואין היא משנה את עמדתו של מזכ"ל האו"ם לגבי הדיכוי והאלימות באיראן", הסביר דוג'אריק.

בהמשך נשאלה השאלה כיצד צעדים כאלה מסתדרים עם כוונת שר החוץ האיראני לפנות למועצת זכויות האדם של האו"ם בהמשך החודש. דוג'אריק הדגיש כי מדובר בהחלטה של גוף עצמאי - לכל מדינה חברה יש את הזכות לפנות לגוף מחוקק או לערער על הצהרות של אחרים, ואין בסמכות מזכ"ל האו"ם למנוע זאת.

לדבריו, גם האירוע הזה ממחיש את הקושי בשמירה על פרוטוקולים דיפלומטיים מול מציאות פוליטית מורכבת, כאשר האו"ם נדרש לאזן בין מסורת דיפלומטית לבין עקרונות זכויות האדם. "המכתב הוא פרוטוקול בלבד ולא מצביע על תמיכה במדיניות ממשלתית כלשהי", חזר והדגיש דוג'אריק.

האירוע עורר ביקורת מצד גורמים פוליטיים וארגוני זכויות אדם, שטוענים כי שליחת הברכה לרשויות איראן בזמן אלפי הרוגים בעימותים פנימיים היא חוסר רגישות מוסרי. עם זאת, באו"ם מסבירים כי מדובר במסמך טקסי ואינו משקף עמדה פוליטית.