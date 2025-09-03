דיווח: "ישראל מרחיבה את הפעילות בדימונה"

מומלצים -

עבודות הבנייה התעצמו במבנה חדש וגדול במתקן המרכזי בתוכנית הנשק הגרעיני החשודה מזה זמן רב של ישראל, כך עולה מתצלומי לוויין שניתחו מומחים שפורסמו הבוקר (רביעי) בסוכנות הידיעות AP.

לפי הדיווח, המומחים טוענים שזה יכול להיות כור חדש או מתקן להרכבת נשק גרעיני - אך הסודיות האופפת את התוכנית מקשה על הידיעה בוודאות.העבודה ב"מרכז למחקר גרעיני שמעון פרס" ליד העיר דימונה תחדש את השאלות לגבי מעמדה של ישראל, שלפי דיווחים זרים, היא המדינה היחידה במזרח התיכון החמושה בנשק גרעיני. שבעה מומחים שבחנו את התמונות אמרו כולם כי הם מאמינים שהבנייה קשורה לתוכנית הנשק הגרעיני החשודה מזה זמן רב של ישראל, בהתחשב בקרבתה לכור בדימונה, שם לא קיימת תחנת כוח אזרחית. עם זאת, הם נחלקו בדעתם בנוגע למה יכולה להיות מטרת הבנייה החדשה.

שלושה אמרו כי המיקום והגודל של האזור הנבנה והעובדה שנראה כי יש לו מספר קומות, פירושם שההסבר הסביר ביותר לעבודה הוא בניית כור מים כבדים חדש. כורים כאלה יכולים לייצר פלוטוניום וחומר מפתח נוסף לנשק גרעיני.

ארבעת האחרים הודו שזה יכול להיות כור מים כבדים, אך גם הציעו שהעבודה יכולה להיות קשורה למתקן חדש להרכבת נשק גרעיני. הם סירבו להיות חד משמעיים בהתחשב בכך שהבנייה עדיין הייתה בשלב מוקדם.