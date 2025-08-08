המאבק על סוריה: כורדים ומיעוטים אחרים בוועידה משותפת

"ועידת אחדות" התקיימה בהשתתפות למעלה מ-400 נציגים מהממשל האוטונומי, הכוחות הדמוקרטיים הסוריים, ומנהיגי הקבוצות האתניות והדתיות באזור • במקביל, התקיימו שיחות בין גורמים דרוזים, אמריקנים וישראלים

ניר מגנזי
ניר מגנזי ■ קשב בדסק הערבים
לוחמים מהמחתרת הכורדית PKK מוסרות את נשקם, יולי 2025
לוחמים מהמחתרת הכורדית PKK מוסרות את נשקם, יולי 2025

במרכז התרבות בחסכה, קנטון ג’זירה, התקיימה היום (שישי) ועידת אחדות בהשתתפות למעלה מ-400 נציגים מהממשל האוטונומי, הכוחות הדמוקרטיים הסוריים, ומנהיגי הקבוצות האתניות והדתיות באזור. הוועידה הדגישה את החשיבות של שותפות וסובלנות מול הקיצוניות וקראה למדינה חילונית, פלורליסטית ומבוזרת.

במהלך הוועידה, נשמעו מסרים של מנהיגים עלווים ודרוזים שקראו לאחדות והבעת תמיכה בפלורליזם ובהגנה על זכויות המיעוטים. במקביל, התקיימו שיחות בין גורמים דרוזיים, אמריקנים וישראלים על הפסקת אש, סיוע הומניטרי ופתרון פוליטי ארוך טווח באזור.

מפקד ה־YPG סיפאן חמו הבהיר כי אם המשטר הסורי ימשיך במדיניות נוקשה, הכוחות לא ישתלבו בצבא המדינה, וציין כי מטרתם להקים סוריה דמוקרטית ומבוזרת.

חידוש השיחות הישירות עם סוריה: השר רון דרמר נפגש בתיווך אמריקני עם שר החוץ הסורי

הוועידה ופעילות הציר החדש, הכולל מנהיגים מקומיים יחד עם גורמים ישראלים וארה"ב, מציבים אתגר משמעותי לנשיא סוריה אל־ג'ולאני ומערערים את שליטתו בזירה הסורית.

