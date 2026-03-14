טראמפ: אני לא יודע אם מוג'תבא חמינאי בחיים, איראן מוכנה לעסקה - אני לא
טיל ששוגר מאיראן יורט • אזעקות הופעלו באזור אילת, לא ידוע על נפגעים • טראמפ בראיון לרשת NBC: "איראן מוכנה לעשות עסקה, אבל אני לא מעוניין" • "אני שומע שמוג'תבא ח'אמנאי לא בחיים"
טיל מאיראן יורט הלילה (ראשון) לאחר שהופעלו התרעות באילת והסביבה, לא התקבלו דיווחים על נפגעים. טראמפ אמר בראיון לרשת NBC: "איראן מוכנה לעשות עסקה, אבל אני לא מעוניין בזה כרגע, התנאים עדיין לא טובים מספיק". על מוג'תבא ח'אמנאי אמר: "אני שומע שהוא לא בחיים, ואם הוא כן בחיים, הוא צריך לעשות משהו חכם מאוד עבור המדינה שלו, וזה להיכנע"
פיקוד העורף: ניתן לצאת מהמרחב המוגן באזור המרכז
האזעקות הנרחבות - בגלל מספר שיגורים; דיווח על שריפה שפרצה בעיר בשפלה
שיגורים נוספים מאיראן: האזעקות מתרחבות גם לבקעת בית שאן, עמק חפר והשפלה
אזעקות הופעלו באזור המרכז
זוהו שיגורים מאיראן לישראל, אזעקות צפויות להישמע באזור המרכז
אזעקות הופעלו בגליל העליון
הטיל מאיראן יורט; פיקוד העורף: תושבי אילת יכולים לצאת מהמרחב המוגן
אזעקות הופעלו באזור אילת
זוהו שיגורים מאיראן לישראל, אזעקות צפויות להישמע באזור אילת והערבה
טראמפ בראיון ל-NBC: "איראן מוכנה לעשות עסקה, אבל אני לא מעוניין בזה כרגע, התנאים עדיין לא טובים מספיק". על מוג'תבא ח'אמנאי אמר: "אני לא יודע אם הוא בכלל בחיים. עד כה, אף אחד לא הצליח להראות אותו. אני שומע שהוא לא בחיים, ואם הוא כן בחיים, הוא צריך לעשות משהו חכם מאוד עבור המדינה שלו, וזה להיכנע" (ברק בטש)