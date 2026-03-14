טראמפ: אני לא יודע אם מוג'תבא חמינאי בחיים, איראן מוכנה לעסקה - אני לא

טראמפ בראיון ל-NBC: "איראן מוכנה לעשות עסקה, אבל אני לא מעוניין בזה כרגע, התנאים עדיין לא טובים מספיק". על מוג'תבא ח'אמנאי אמר: "אני לא יודע אם הוא בכלל בחיים. עד כה, אף אחד לא הצליח להראות אותו. אני שומע שהוא לא בחיים, ואם הוא כן בחיים, הוא צריך לעשות משהו חכם מאוד עבור המדינה שלו, וזה להיכנע" (ברק בטש)