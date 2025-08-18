יועצו של חמינאי: "מלחמה נוספת עם ישראל, תרחיש סביר"

מומלצים -

יועץ צבאי בכיר למנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, הזהיר כי מלחמה נוספת עם ישראל או עם ארצות הברית היא תרחיש סביר, והגדיר את הפסקת האש הנוכחית לא כסיום הלחימה אלא כשלב נוסף בסכסוך, כך דווח אמש (ראשון) בכלי תקשורת באיראן.

“אנחנו לא נמצאים בהפסקת אש - אלא בשלב של מלחמה. לא נחתם שום פרוטוקול, הסכם או תקנה בינינו לבין ארה”ב או ישראל”, הצהיר ייחיא רחים ספאווי, גנרל בכיר במשמרות המהפכה. לדבריו, “מלחמה נוספת עשויה לפרוץ, וייתכן שלאחריה כבר לא יתרחשו עימותים נוספים”.

עוד הוסיף ספאווי כי איראן חייבת לשאוף להגברת כוחה, הן ברמה האזורית והן בזירה הבינלאומית. “האמריקנים והציונים טוענים שהם יוצרים שלום באמצעות כוח; לכן גם איראן מוכרחה להתחזק - כי במערכת הטבע החלשים נרמסים”, אמר.

מנגד, ביום חמישי האחרון דווח ב"רויטרס" כי ההנהגה הפוליטית באיראן רואה בשיחות עם ארצות הברית כאפשרות היחידה למנוע הסלמה נוספת ואיום קיומי על המדינה. "המנהיג העליון, עלי חמינאי, וההנהגה הדתית במדינה הגיעו לקונצנזוס בנוגע לחידוש המשא ומתן בנושא הגרעין, ומייחסים לו חשיבות מכרעת לשימור הרפובליקה האסלאמית", הסבירו.