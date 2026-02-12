אפילו אתם מרוויחים יותר: נשיא איראן חשף את המשכורת שלו

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן חשף היום (חמישי) את המשכורת שלו, בפגישה לסקירת שירותי הרפואה במחוז גולסטן במדינה. פזשכיאן, התייחס לירידת ערך המטבע הלאומי ואמר כי משכורתו החודשית היא כאלף דולר: "בעבר, היינו נותנים סכום כסף מכובד, 6,000 טומאן היו 6,000 דולר. אבל עכשיו כנשיא אני מקבל אלף דולר במשכורת".

https://x.com/i/web/status/2021875645161132449 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בהתבסס על שער החליפין הנוכחי של כ-162 אלף טומאן לדולר, אלף דולר שווה ערך לכ-162 מיליון טומאן לחודש. נתון זה מוזכר בתקופה שבה השכר החודשי הבסיסי של עובד באיראן הוא כ-10 מיליון טומאן.

פזשכיאן הצהיר בעבר בספטמבר 2024 בנוגע להכנסתו כי "בכנות, אני אפילו לא יודע כמה משכורת אני מקבל. אומרים שזה 60-70 מיליון. מזמן עברתי את שלב המרדף אחר כסף ואדמה".

הדברים נאמרים ברקע מחאות נרחבות באיראן נגד המצב הכלכלי הגרוע, שפרצו בסוף דצמבר. המונים מחו באופן חסר תקדים ברחבי המדינה נגד המשטר, בעקבות האינפלציה החדה. עם זאת, לאחר דיכוי אלים של כוחות המשטר נגד המפגינים, המחאות דעכו במידה ניכרת. ביום השני למחאות, נגיד הבנק המרכזי של איראן הודיע על התפטרותו לאחר הביקורת שספג, בעיקר על ירידת ערכו של המטבע המקומי לשפל של כל הזמנים. מאז, משטר האייתוללות מינה מחליף - שר הכלכלה לשעבר, עבדולנאסר חמאטי.