מועצת הביטחון של האו"ם אישרה את תוכנית טראמפ לעזה ברוב גדול

המועצה לדיון על המצב במזרח התיכון והפלסטינים של האו"ם תתכנס הלילה (שני) ושם צפויה לעלות להצבעה הצעת ההחלטה האמריקנית על הכוח הבינלאומי לייצוב עזה.

נזכיר כי רוסיה הציעה ביום חמישי האחרון טיוטה משלה להחלטה של ​​האו"ם בנושא עזה, מה שמאתגר את המאמץ האמריקאי להעביר במועצת הביטחון נוסח משלה שיתמוך בתוכנית השלום של הנשיא דונלד טראמפ לעזה, כך עולה מעותק של הטיוטה, כפי שדווח בסוכנות הידיעות רויטרס.

ארה"ב הפיצה רשמית את טיוטת ההחלטה ל-15 חברי המועצה בשבוע שעבר, ואמרה שיש לה תמיכה אזורית בהחלטתה שתאשר מנדט לשנתיים לגוף ממשל מעבר וכוח ייצוב בינלאומי.

משלחת רוסיה לאו"ם מסרה בפתק לחברי מועצת הביטחון ביום חמישי אחר הצהריים כי "הצעתה הנגדית נובעת מהטיוטה האמריקאית. מטרת הטיוטה שלנו היא לאפשר למועצת הביטחון לפתח גישה מאוזנת, מקובלת ומאוחדת להשגת הפסקה בת קיימא של מעשי האיבה", נכתב בפתק. הטיוטה הרוסית מבקשת ממזכ"ל האו"ם לזהות אפשרויות לכוח ייצוב בינלאומי לעזה, ואינה מזכירה את "מועצת השלום" שארה"ב הציעה כממשל מעבר לעזה.

מנגד, משלחת ארה"ב לאו"ם קראה למועצת הביטחון להתקדם עם החלטת וושינגטון. "ניסיונות לזרוע מחלוקת כעת - כאשר ההסכמה על החלטה זו נמצאת במשא ומתן פעיל - גורמים להשלכות חמורות, מוחשיות וניתנות למניעה לחלוטין עבור הפלסטינים בעזה", אמר דובר משלחת ארה"ב. "הפסקת האש שברירית ואנו קוראים למועצה להתאחד ולהתקדם כדי להבטיח את השלום הנחוץ נואשות".

מרקו רוביו, מזכיר המדינה האמריקאי, אמר: "התוכנית המקיפה ההיסטורית של הנשיא טראמפ לסיום הסכסוך בעזה היא הדרך הטובה ביותר לשלום במזרח התיכון. החלטת מועצת הביטחון של האו"ם תאפשר תוכנית זו ונהנית מתמיכה בינלאומית ואזורית רחבה. אנו אסירי תודה לקטאר, מצרים, איחוד האמירויות הערביות, ערב הסעודית, אינדונזיה, פקיסטן, ירדן וטורקיה על תמיכתן. המזרח התיכון מעולם לא היה קרוב כל כך לשלום אמיתי ומתמשך".