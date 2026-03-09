אחרי מעקב של שנים: כך הושמדו מטוסים של כוח קודס בטהרן

דובר צה"ל חשף היום (שני) פרטים חדשים מהשמדת צי מטוסי התובלה ששימשו את כוח קודס באיראן. ביום שבת, מטוסי קרב של חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן השמידו יותר מ- 16 מטוסי תובלה, בנוסף לרכיבים נוספים שמוקמו בסביבת שדה התעופה בטהרן.

ציר ההעברות האווירי בשימוש כוח קודס מהווה סכנה ליציבות האזורית ולביטחון ישראל. בשל כך, נמצא שדה התעופה בטהרן תחת מעקב מודיעיני הדוק. בשנים האחרונות, המראות ונחיתות חשודות אותרו וסומנו על ידי אמ"ן במאמץ רחב של כלל יחידות האיסוף, המחקר וההפעלה.

במסגרת המאמצים למניעת תקיפת צה"ל, משטר הטרור האיראני העביר את המטוסים למתחמי גריטה ייעודיים בכדי להקשות על זיהויים. במאמץ מודיעיני נרחב של אמ"ן, אשר כלל הצלבה ופענוחים מדויקים, הופללו הרכיבים והותקפו על ידי חה"א.

מערך התובלה פעל בשליחות משמרות המהפכה והיה אמון על חימוש ומימון שלוחות הטרור האיראניות ברחבי המזרח התיכון. כוח קודס פועל לחמש, לאמן, ולממן את ארגוני הטרור ולהביא בכך לפגיעה באזרחי ישראל ומדינות העולם.