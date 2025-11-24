טראמפ הורה לפתוח בהליך הכרה ב"אחים המוסלמים" כארגון טרור

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הורה הלילה (שני) לפתוח בתהליך הכרזה על "האחים המוסלמים" כעל ארגון טרור, מה שיאפשר להטיל עליהם סנקציות, כך נמסר מהבית הלבן.

הצו מתמקד באופן ספציפי בתתי-הארגונים של האחים המוסלמים בלבנון, ירדן ומצרים, כשהסיבה למהלך היא שפה קיצונית ופעולות אלימות ספציפיות שבוצעו בעקבות מתקפת ה-7 באוקטובר.

• לבנון: הזרוע הצבאית של הסניף הלבנוני הצטרפה לחמאס וחיזבאללה בשיגור רקטות לעבר ישראל.

• מצרים: מנהיג בכיר קרא לביצוע התקפות אלימות נגד שותפים ואינטרסים של ארה"ב.

• ירדן: מנהיגים סיפקו תמיכה חומרית לזרוע הצבאית של חמאס.

יישום ההחלטה צפוי להתבצע בתוך 30 יום, כאשר על שרי החוץ והאוצר להגיש דוח משותף לנשיא טראמפ בנוגע להכרזה על סניפים אלו. תוך 45 יום מהגשת הדוח: על השרים לנקוט בצעדים המשפטיים המתאימים כדי להשלים את ההכרזות באופן סופי.

תנועת האחים המוסלמים, שנוסדה במצרים ב־1928, התפתחה לרשת חוצת-מדינות עם סניפים ברחבי המזרח התיכון ומעבר לו. בפרט הסניפים בלבנון, ירדן ומצרים מעורבים או מסייעים ותומכים בפעולות אלימות וקמפיינים של חוסר יציבות הפוגעים באזוריהם, באזרחי ארצות הברית ובאינטרסים שלה.