מצרים תיגברה כוחות בגבול עזה: חשש שכיבוש עזה יביא להגירה

תוכנית צה"ל לכיבוש העיר עזה ממשיכה לעורר תגובות רבות ברחבי העולם. העיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד", דיווח היום (ראשון) כי צבא מצרים תיגבר כוחותיו בגבול עם רצועת עזה, זאת בשל חשש מכך שפעילות צה"ל תוביל את העזתים להימלט לאזור. סוגיות נוספות שמעוררות דאגה בקהיר הן ההשלכות ההומניטריות והצבאיות של המהלך.

כאמור, על פי הדיווח, צבא מצרים תיגבר את נוכחותו בגבול המזרחי, שכן בקהיר צופים כי הפעולות הצבאיות יאלצו כמיליון עזתים להימלט מהעיר עזה לעבר חלקה הדרומי של הרצועה, מה שעשוי להביא את צה"ל לדחוק את האזרחים האלו לעבר הגבול המצרי. למעשה - במצרים חוששים שפליטים עזתים יחצו לשטח המדינה בעקבות המצב, ובעיקר - שגלל הכמות הגדולה יתקשו להשתלט על הגירה כזו לתוך המדינה.

מקור מצרי יודע דבר חשף בפני "אל-ערבי אל-ג'דיד" כי תרחיש זה נתפס במצרים כאיום ישיר על הביטחון הלאומי, שכן, זה המהלך עלול להפוך לנטל הומניטרי וביטחוני עצום לסיני, ויעביר את המשבר לשטח מצרים.

קהיר חוששת שישראל תנצל את הכאוס הנובע מהמלחמה כדי לבסס את מדיניות של הגירה מרצון. בכך, לפי התרחיש ממנו מנסים להימנע, דרום עזה תהפוך לתחנה זמנית, ממנה האזרחים יעברו דרך מעבר רפיח.

הדבר הניע את צבא מצרים לתגבר באופן משמעותי את נוכחותו בגבול בימים האחרונים, תוך שליחת מסר כפול: ראשית, למנוע כל פרצת ביטחון או חצייה המונית, ושנית, לשלוח מסר מדיני שמצרים דוחה על הסף כל פתרון על חשבון שטחה או ריבונותה.