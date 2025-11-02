פרטים חדשים מחיסול הנייה: טיל מונחה חדר מהחלון ופגע בו

פרטים חדשים על ההתנקשות במנהיג חמאס איסמאעיל הנייה בטהרן פורסמו הערב (ראשון) בתקשורת הערבית. דובר משמרות המהפכה האיראניים, הגנרל עלי מוחמד נאיני, חשף במהלך ריאיון כי "האירוע לא היה 'חבלה פנימית', וכי טיל מונחה חדר דרך החלון ופגע בבכיר חמאס בעת ששוחח בטלפון".

דיווחים בתקשורת הערבית מציינים כי הנייה ישב בחדרו בארמון סאדבאד של כוח קודס השייך למשמרות המהפכה, ושוחח בטלפון כאשר הטיל חדר ופגע בו. על פי נאיני, הנייה ראה עצמו כדמות פוליטית ולא צבאית, אך המטרה העיקרית של "האויב" הייתה לפגוע בכוח קודס ולהחליש את ההרתעה של איראן.

הדובר סתר את הטענות לפיהן החיסול היה "חבלה פנימית", כינה אותן שקריות, והסביר כי חקירה בת 48 שעות שבוצעה על ידי צוות מיוחד הראתה שהטיל חדר למרחב ממרחק מסוים ופגע בדיוק במטרה. הנייה אותר באמצעות שימושו במכשירי טלפון וטאבלט, שהקלו על מעקב אחרי תנועותיו.

דובר משמרות המהפכה הוסיף כי המועצה לביטחון לאומי של איראן קיימה ישיבת חירום בעקבות האירוע, אך החלטות לגבי מועד התגובה נותרו בידי הכוחות המזוינים. עוד ציין כי איראן ציפתה לפרוץ המלחמה מאז החורף שעבר, וכי ההתנקשות חשפה את התפתחות היכולות הטכנולוגיות של האויב, בעוד איראן נותרה במצב של “תגובת תגמול הדרגתית”. לפי הדיווחים, מדובר במתקפה מדויקת ומכוונת, הממחישה את יכולות המעקב והפגיעה הממוקדות, ומעמידה אתגר משמעותי להרתעה ולתגובה של איראן מול אויביה.