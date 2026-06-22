הקרב על עצמאות לבנון: הפיילוט לפירוז חיזבאללה - והמחלוקת

משלחות של ישראל ולבנון ייפגשו מחר (שלישי) בוושינגטון לסבב נוסף של שיחות בנושא פירוז חיזבאללה בדרום לבנון והמשך הדיונים על נורמליזציה בין שתי המדינות. השיחות יתקיימו במהלך שלושת הימים הקרובים בשני מסלולים: השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר, שיעמוד בראש המשלחת הישראלית, יתמקד במסלול המדיני, ובמקביל יתקיימו דיונים בנושאים צבאיים בראשות ראש חטיבת האסטרטגיה עמיחי לוין. את המשלחת הלבנונית יובילו שגרירת לבנון בארצות הברית נדה חמאדה מעאווד, והשגריר לשעבר בארצות הברית סימון כרם.

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מוקד השיחות צפוי להיות הדיון בפיילוט שבמסגרתו צבא לבנון יחל להתפרס באזורים בדרום המדינה ולפרק במקום את תשתיות חיזבאללה - כך מסרו ל-i24NEWS שני גורמים המעורים בפרטי השיחות. אחת הסוגיות המרכזיות היא היכן יחל הפיילוט. בלבנון מעוניינים שהמהלך יתחיל באזורים שבהם צה"ל עדיין נוכח, כך שבכל אזור שאליו ייכנס צבא לבנון, ישראל תיסוג ממנו. בישראל לעומת זאת סבורים כי הפיילוט הראשון צריך להתחיל באזור בדרום לבנון שבו ישראל אינה נוכחת. הסיבה לכך היא הרצון לבחון תחילה את יכולתו של צבא לבנון לפרק את חיזבאללה מנשקו ולהשמיד את תשתיותיו באזור מסוים, לפני שישראל תיסוג לחלוטין מאזורים נוספים ותותיר את המשימה בידי הלבנונים.

השיחות מתקיימות גם על רקע ההישג האיראני לשוב ולהיות מעורבים במתרחש בלבנון - הפעם במסגרת מנגנון אמריקני, בעקבות ההבנות שהושגו בסבב השיחות שנערך בשווייץ. במסגרת ההבנות, הסכימו איראן וארצות הברית להקים "מנגנון מניעת חיכוך" (deconfliction cell) בנוגע ללבנון, שנועד להבטיח את המשך יישום הפסקת הפעילות הצבאית במדינה.

ביום שני שוחח נשיא לבנון ג'וזף עאון עם יועצו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, עם סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס ועם ראש ממשלת קטר מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, על המנגנון החדש. שני דיפלומטים מערביים אמרו ל-i24NEWS כי אף שנשיא לבנון מברך בפומבי על המהלך, בשיחות סגורות בכירים בלבנון תוהים מדוע האמריקנים מאפשרים לאיראן דריסת רגל מחודשת במדינה, לאחר ההצלחה בחודשים האחרונים לצמצם את השפעתה של טהרן.

חשש נוסף הוא שהמהלכים האיראניים יחזקו את התנגדות חיזבאללה לכל מהלך של פירוז. אינדיקציה לכך ניתן לראות בהתבטאויות האחרונות של בכירי הארגון, הדורשים נסיגה ישראלית מלאה כתנאי מוקדם לכל צעד מצדם בנושא פירוק הנשק.