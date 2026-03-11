דובר המטה המרכזי חתם אל‑אנביא של איראן אמר הבוקר (רביעי) כי טהרן תתקוף מרכזים כלכליים ובנקים השייכים לארצות הברית ולישראל באזור, כך דיווחו כלי התקשורת הממלכתיים. הדובר, אברהים זולפאג’רי, ציין כי האזהרה הגיעה לאחר מה שהוא כינה התקפה אמריקאית וישראלית על אחד הבנקים של איראן בלילה.

כמו כן, דווח כי בניין מנהלי המקושר לבנק ספאה, אחד הבנקים הציבוריים הגדולים במדינה ובעל קשרים היסטוריים לצבא, הותקף בן לילה בטהרן, זאת על פי סוכנות הידיעות הרשמית למחצה Mehr.

הדובר אמר כי הצעד פתח את הדרך לאיראן לכוון לעבר מרכזים כלכליים ובנקים הקשורים לארצות הברית ולישראל ברחבי האזור. “האמריקאים צריכים לחכות לתגובה הכואבת שלנו,” אמר זולפאג’רי. הוא גם הזהיר את אנשים באזור להישאר במרחק של לפחות קילומטר מבנקים.

בתוך זאת, הנסיך הגולה רזה פהלווי קרא ביום רביעי לאיראנים להישאר בבתיהם ולהמשיך בפעילות השביתה, בזמן שהם ממתינים לקריאתו האחרונה. "הגענו כעת לשלב רגיש מאוד במאבק הסופי. אני מבקש מכם להבטיח אספקה ​​דרושה בהקדם האפשרי, ולמען ביטחונכם, לעזוב את הרחובות ולהישאר בבתים שלכם", אמר בפנייה לאיראנים, בעוד התקיפות האוויריות של ארה"ב וישראל נמשכות. הוא גם קרא להמשך מנהג הקריאות מהגגות בלילה כאות לאחדות.

בפנייה לכוחות המשטרה והצבא של איראן, אמר שזו ההזדמנות האחרונה שלהם להתרחק מהכוחות המבצעים את הדיכוי ולהצטרף לעם.