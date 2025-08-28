אירופה צפויה להודיע על החזרת הסנקציות על איראן

מומלצים -

בריטניה, צרפת וגרמניה צפויות להפעיל מחדש את סנקציות ה-Snapback של האו"ם על איראן, כך דווח הבוקר (חמישי) בסוכנות הידיעות "רויטרס". ייתכן שהתהליך יחל כבר היום, זאת על רקע האשמות שאיראן הפרה את הסכם 2015 עם מעצמות העולם שמטרתו למנוע ממנה לפתח נשק גרעיני.

עם זאת, על פי הדיווח, מדינות ה-E3 עדיין מקוות שטהרן תספק התחייבויות בנוגע לתוכנית הגרעין שלה בתוך 30 יום, שישכנעו אותן לדחות פעולה קונקרטית. שלושה דיפלומטים אירופאים ודיפלומט מערבי נוסף מסרו לרויטרס כי שיחות שהתקיימו ביום שלישי לא הניבו התחייבויות מוחשיות מספיק מאיראן, אם כי הם מאמינים שיש מקום לדיפלומטיה נוספת בשבועות הקרובים.

בתוך כך, שרי החוץ של גרמניה, צרפת ובריטניה יחד עם שרת החוץ של האיחוד האירופי מריה קאלאס שוחחו עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו, כך מסר גורם המעורה בפרטים ל-i24NEWS.

נציין כי באירופה מנסים להכניס את איראן למשא ומתן כבר תקופה ארוכה, מאז מבצע "עם כלביא", גם בשליחות אמריקנית וגם שלהם כאיחוד אירופי והאו"ם. ברקע הדברים, עומדת החלטה 2231 של האו"ם אשר קובעת שברגע שאיראן לא משתפת פעולה עם הסכם הגרעין עד למועד מסוים, יש לפעול כנגדה.