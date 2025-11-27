דיווח: איראן העבירה לחיזבאללה מאות מיליוני דולרים דרך דובאי

איראן העבירה לחיזבאללה מאות מיליוני דולרים במהלך השנה האחרונה דרך בורסות כספים ועסקים שונים בדובאי, כך דווח היום (חמישי) ב"וול סטריט ג'ורנל".

ההגבלות שהוטלו על ערוצי ההעברה המסורתיים, אילצו את איראן וחיזבאללה לפנות לאלטרנטיבות, ובמרכזן דובאי - מרכז פיננסי בין-לאומי חשוב שבו איראן השתמשה בעבר גם להלבנת כספים.

על-פי המקורות, הכספים שמקורם במכירת נפט זורמים לחנויות להמרת כספים, לחברות פרטיות, לאנשי עסקים ולמתווכים בדובאי. אלה מעבירים את הכסף לחיזבאללה בלבנון באמצעות שיטת החוואלה - מערכת בת מאות שנים המבוססת על רשת אמון להעברת כספים ללא תיעוד רשמי.

משרד האוצר האמריקני מסר בתחילת החודש כי כוח קודס האיראני, האחראי לתמיכה במיליציות פרו-איראניות מחוץ למדינה, העביר לחיזבאללה למעלה ממיליארד דולר מאז ינואר, בעיקר דרך חברות להמרת כספים.