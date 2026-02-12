ראש סבא"א מזהיר: "לאיראן מספיק אורניום לתריסר פצצות גרעיניות"

ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, הזהיר כי מהמלאי האיראני של אורניום שמועשר ברמה גבוהה, ניתן תיאורטית לייצר עד תריסר מתקנים גרעיניים. לדבריו, כ-400 ק"ג של אורניום שהועשר לטוהר של מעט יותר מ-60% - רמה הקרובה לרמת נשק נותרו קבורים מתחת לאתרים תת-קרקעיים שהופצצו במהלך מבצע "עם כלביא".

הדברים נאמרו ברקע העובדה שפקחי סבא"א אינם מורשים להיכנס למתקני ההעשרה המרכזיים בנתאנז, פורדו ואיספהאן, שהותקפו במהלך המלחמה. מאז התקיפות, איראן חסמה גישה פיזית של פקחי הארגון לאותם אתרים.

לדברי גרוסי, לסבא"א יש "רושם מוצק" שהחומר הגרעיני עדיין נמצא באתרים התת-קרקעיים, אך הוא הדגיש כי ללא בדיקה בשטח לא ניתן לוודא זאת באופן מוחלט. "החומר נמצא שם והחומר הזה מספיק לייצור כמה מתקנים, אולי תריסר", אמר.

בטהרן טוענים כי האורניום נותר מתחת להריסות המתקנים שהופצצו, אולם במדינות המערב הביעו דאגה בנוגע לגורל החומר ולשאלה האם חלק ממנו הועבר או הוסתר. רמת העשרה של מעל 60% נחשבת קרובה מאוד לרמת העשרה צבאית של כ-90%, הדרושה לייצור נשק גרעיני.