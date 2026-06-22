ארצות הברית הודיעה היום (שני) כחלק מהמגעים להפסקת המלחמה שתאפשר למדינות לייבא נפט מאיראן. מזכיר האוצר האמריקני הודיע על המהלך "במסגרת שיחות פוריות מאוד בשוויץ".

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ארצות הברית פרסמה רישיון כללי רחב למדי, הכולל השעיה של הסנקציות הראשיות על הנפט ומוצרי הנפט של איראן. הרישיון מאפשר ייבוא של נפט, מוצרים פטרוכימיים ומוצרי נפט מאיראן לארצות הברית, גם באמצעות כלי שיט הנתונים לסנקציות, כאשר התשלומים מבוצעים בדולרים אמריקניים לכל גורם חסום. "גורם חסום" כולל כל ישות או אדם המצויים ברשימות הסנקציות, ובהם הבנק המרכזי של איראן (CBI), משמרות המהפכה האסלאמית (IRGC), חברת הנפט הלאומית של איראן (NIOC) ורבים נוספים.

נדגיש כי הסרת הסנקציות מתבססת רק על הבטחות איראניות להכניס פקחים של סבא"א ושמצר הורמוז ייפתח כרגיל. כלומר, במידה ולא יעמדו בהבטחות, ניתן יהיה לבטל את המהלך.